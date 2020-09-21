بيرلو: علاقتي باللاعبين ممتازة.. والدفع بـ فرابوتا ضد سامبدوريا لم يكن مخاطرة

أوضح أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أن علاقته بلاعبيه ممتازة للغاية، وذلك بعدما حقق فوزه الأول في الدوري الإيطالي.

وعزف بيرلو اللحن الأول الرائع مع يوفنتوس ليحقق أول 3 نقاط في مشواره التدريبي مع السيدة العجوز في الدوري الإيطالي، يوفنتوس انتصر على سامبدريا 3-0 في الجولة الأولى من الالكالتشيو.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "قدمنا ​​مستويات ممتازة في الشوط الأول، ومن المؤسف أننا لم نقتل المباراة على الفور، فقد هبط الأداء البدني الخاص بنا في الشوط الثاني".

وأضاف "علاقتي باللاعبين ممتازة ومن المهم أن أتحاور معهم، أقوم بذلك وأتمنى أن يستمر".

لاعبو يوفنتوس خلقوا 19 فرصة، من بينهم 9 تسديدات على المرمى، في مقابل تسديدتين فقط على مرمى السيدة العجوز.

يوفنتوس أكمل 653 تمريرة مع نسبة نجاح وصلت 90%.

وتابع "لقد قدم جيانلوكا فرابوتا مباراة رائعة في مركز الظهير الأيسر، لم تكن هناك مخاطرة بإشراكه منذ البداية".

وأتم "وصل وستون ماكيني قبل أيام قليلة من نهاية التحضيرات وقام بعمل جيد".

الأمريكي ماكيني لمع في ظهوره الأول مع يوفنتوس فأرسل 4 تمريرات طولية صحيحة من أصل 5. قتالية ماكيني جعلته يفوز بـ 4 تدخلات على الكرة ويعترض الكرة 3 مرات وينتصر في 6 مواجهات.

أما الواعد السويدي ديان كولوسيفسكي صاحب الـ 20 عاما المنضم حديثا من بارما فدفع به بيرلو في التشكيل الأساسي، ولم يخيب ظنه ليفتتح أهداف يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

رغم سيطرة يوفنتوس على المباراة، إلا أن النتيجة استمرت بهدف وحيد حتى الدقيقة 78 عندما سجل ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني من متابعة لكرة عائدة من إميل أوديرو حارس سامبدوريا.

وفي الدقيقة 88 اهتزت الشباك بفضل تسديدة قوية كالمعتاد من كريستيانو رونالدو من داخل منطقة الجزاء.