مباشر في الدوري - إنبي (1) - (0) الإسماعيلي.. جووول محمد شريف يسجل هدفا قاتلا

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 14:55

كتب : FilGoal

الإسماعيلي أمام إنبي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لأحداث مباراة إنبي وضيفه الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز يوم الإثنين.

لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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د.71 تمريرة بينية رائعة تصل إلى محمد شريف وهدف لكن حكم الراية يرفع رايته ويحتسب تسلل على مهاجم إنبي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

د.45+2 خطييييرة، القائم يتعاطف مع إنبي. انطلاقة لأسامة إبراهيم وعرضية تصل إلى همام طارق داخل منطقة الست ياردة يسدد لكن القائم ينقذ الموقف.

د.44 انطلاقة خطيرة لمحمد حمدي زكي جهة اليمين ومساحة كبيرة أمامه لكن أسامة جلال يتألق وينقذ الموقف.

د.25 محمد فوزي يتألق مرتين ويزود عن مرمى الإسماعيلي.

د.01 إنذار لحميد ماو لاعب إنبي بعد تدخل قوي على همام طارق لاعب الإسماعيلي في وسط الملعب، فقط بعد 20 ثانية من بداية اللقاء.

المباراة تبدأ بعد قليل

في الدوري الإسماعيلي إنبي
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