عبد الحفيظ: أتفاءل بتتويج بايرن بدوري الأبطال.. ولابد أن نضم أقوى العناصر في كل الخطوط

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إنه يتفائل بتتويج بايرن ميونيخ بلقب دوري أبطال أوروبا، لأنه كلما توج بطلا للقب حصد الأهلي بدوره اللقب القاري، كما شدد على أنه لا توجد شروط جزائية في عقد أي من لاعبي فريقه وأن ناديه سيدعم بأفضل اللاعبين في كل مركز خلال الموسم المقبل.

وصرح عبد الحفيظ عبر برنامج "ملعب الصقر" قائلا حول أحقية الأهلي في لقب الدوري: "100% على مستوى العالم بطل الدوري يكون الأفضل تنظيميا وإيجابية، الأمر مرتب بالأرقام التي تخص الانتصارات والأقوى هجوميا ودفاعيا".

وواصل "لا يوجد بطل للدوري لا يستحقه، وارد ألا يحالفك التوفيق في مباراة ولكن على مدار الموسم أمر صعب".

وأكمل "لابد من قائمة قوية تتحمل الضغوط خاصة في آخر 8 جولات لأن الدوري بطولة النفس الطويل".

بعد خسارة الزمالك من أسوان بنتيجة 1-0 في الجولة الـ28 من الدوري المصري، حصد الأهلي لقب الدوري الـ42 في تاريخه والخامس على التوالي.

وتطرق عبد الحفيظ للحديث عن مواجهة الوداد قائلا: "كنا نتابع الوداد على استحياء في الفترة الماضية، لكن التركيز والاهتمام زاد بعد حسم لقب الدوري".

وتابع "بحسب الأجواء سنحدد خطة الاستعداد بشأن السفر المبكر وإمكانية عمل معسكر لمدة 4 أيام".

وأردف "نأمل أن تبتعد الإصابات عنا خلال الفترة المقبلة، عودة الشحات واستعادة كهربا، ميزة بالنسبة لنا أن نستعيد الخط الأمامي".

وواصل "حققت الدوري ويتبقى خطوة ونصف على البطولة الإفريقية، لذا لا بد أن تكون المعنويات مرتفعة".

الأهلي يواجه الوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 18 من شهر أكتوبر المقبل.

وتطرق عبد الحفيظ للرد على سؤال بخصوص مشاركة صالح جمعة فرد قائلا: "لا أحب الحديث عن الأمور الفنية، لكن حقوق النادي وغيرها من الأمور الإدارية وخلاف ذلك من حق المدير الفني".

وتحدث عن موقف المعارين والرد على أنباء ضم محمد إبراهيم قائلا: "موقف المعارين ومحمد إبراهيم؟ هناك أسماء عديدة مطروحة أفضل عدم الحديث حفاظا على الاستقرار".

وواصل "الموسم الجديد سيكون شرسا لذا لابد من إعداد قائمة قوية ودعم كل الخطوط بعد دوري الأبطال، لابد أن نضم أقوى العناصر في كل الخطوط، فالموسم المقبل سيكون أقوى كثيرا".

وتابع عن موقف وليد أزارو: "أتواصل مع أزارو هناك إجراءات داخلية لترتيب سفره إلى مصر لأن تجهيزات السفر في المغرب مشددة نسبيا، لم أتحدث معه بشان التجديد ننتظر عودته خلال الأسبوع المقبل ونأمل في عقد جلسة معه بحضور أمير توفيق، ونحسم هذا الأمر لأنه اللاعب الوحيد الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل".

وواصل "جيرالدو وجونيور أجايي قد يكون لهما دور كبير خلال الفترة المقبلة بالمشوار الإفريقي، لذا من الصعب الحديث عن إمكانية رحيل أحدهما".

وتابع عن أحمد حمدي لاعب الجونة: "هناك بند يسمح للأهلي باستعادة أحمد حمدي بمقابل مادي ونرتب للموسم الجديد ونرتب أوراقنا، تقييم كافة الأمور سيتم بعد بطولة إفريقيا، التركيز الأكبر حاليا على مباراة الوداد".

ورد عبد الحفيظ عن سؤال يخص أزمة محمود عبد المنعم كهربا الأخيرة التي غُرم على أثرها مبلغ مليون جنيه: "الحدث الخاص بكهربا انتهى ورد الفعل حسم الأمر، هناك تضخيم لأمور وارد أن تحدث في أي فريق كرة القدم".

وتابع "البعض يتحدث عن أزمات وخلافات ورحيل لاعبين رغم أن عقودهم ممتدة 4 مواسم، لذا تعمدت التأكيد على أن أزارو هو اللاعب الوحيد الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، ولا نربط أي لاعب بشروط جزائية".

وحدثت مشادة لفظية بين كهربا ومحمد الشناوي مطلع شهر سبتمبر خلال تدريبات الفريق، اتخذ على إثرها عبد الحفيظ قراره بتغريم الجناح الذي سيعود للمشاركة المحلية بعد إيقاف 10 مباريات بسبب أحداث السوبر المحلي في الإمارات، بعد مباراتين.

حسبما علمFilGoal.com فإن بعد تدخل بعض من اللاعبين لفض الاشتباك اللفظي بين الشناوي وكهربا شعر ريني فايلر مدرب الفريق بالغضب وطلب من الأخير التدرب رفقة مدرب الأحمال منفردا.

وغضب كهربا من القرار ورحل عن النادي، قبل أن يعود بعدها للمران ويعتذر للجميع قبل قرار توقيع العقوبة عليه من قبل مدير الكرة.

وأعلن الأهلي عن تغريم جناحه مليون جنيه، كما نشر اللاعب مقطع فيديو عبر حسابات ناديه يعتذر من خلاله لتنتهي الأزمة سريعا.

ورد عبد الحفيظ عن سؤال كيف يرى نسبة فوز الأهلي بلقب دوري الأبطال قائلا: "أتفاءل ببعض الأمور منها قصة فوز بايرن ميونيخ فأل جيد لنا، كلما فاز بدوري الأبطال يحقق الأهلي اللقب".

وأتم "لابد من عمل وتحضير قوي، وأعدكم أنه لن يبخل أحد بنقطة عرق واحدة، فهي بطولة ينتظرها جمهور الأهلي بفارغ الصبر وكذلك مجلس الإدارة".