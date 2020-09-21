مصدر بـ اتحاد الكرة لـ في الجول: مهلة أمام الشناوي لسداد غرامة الزمالك أو التصعيد لـ فيفا

كشف مصدر باتحاد الكرة أن أحمد الشناوي حارس بيراميدز لديه مهلة أسبوعين لسداد الغرامة التي وقعتها عليه لجنة التظلمات، أو اتخاذ إجراءات الاستئناف.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "اتحاد الكرة يمنح الشناوي مهلة لمدة أسبوعين منذ استلام خطاب تأكيد لجنة التظلمات، ليتخذ إجراءات التصعيد أو سداد المبلغ دون الشكوى للاتحاد الدولي (فيفا)، حتى لا يتعرض للإيقاف".

وأردف "الحارس يمكنه تقديم شكوى لدى فيفا خلال الأسبوعين، وبدوره يقوم فيفا بمخاطبة اتحاد الكرة من أجل إيقاف تنفيذ الحكم وعدم سداد المبلغ المالي والإيقاف لحين الفصل في القضية من جانب فيفا في وقت لاحق، مع إمكانية مواصلة المشوار فيما بعد بالتصعيد للمحكمة الرياضية الدولية حال عدم الارتضاء بقرار فيفا".

وتبدأ المهلة، مع تسلم اتحاد الكرة لخطاب لجنة التظلمات، وهو الأمر المنتظر حدوثه في الساعات المقبلة، ليتم إخطار اللاعب وناديه به بشكل رسمي.

أعلن عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات التابعة لاتحاد كرة القدم بقرارها النهائي بشأن قضية نادي الزمالك ضد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز والقلعة البيضاء السابق.

وقال الشوربجي عبر قناة أون تايم سبورتس: "اللجنة رفضت تظلم الزمالك وأحمد الشناوي في هذه القضية".

وأضاف "الزمالك كان يريد الحصول على 8 ملايين جنيه بالفوائد من الحارس بسبب حصول الشناوي على هذا المبلغ في 2018 ورده في 2020".

وأكمل "أما الشناوي تقدم بمستندات تثبت أنه غير ملزم برد هذا المبلغ".

وتابع "لكن اللجنة رفضت تظلم الطرفين وأيدت قرار لجنة شؤون اللاعبين بإلزام الشناوي رد مبلغ 8 ملايين جنيه للزمالك".

وأتم تصريحاته "وهذا الحكم نهائي ولا يجوز التظلم عليه مرة أخرى، وبذلك انتهت هذه القضية".

وكتب مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر فيسبوك: "أصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارا نهائيا بالزام أحمد الشناوي حارس الزمالك السابق وبيراميدز الحالي 8 مليون جنيه لصالح الزمالك وفي حال عدم تسديده الغرامة سيتم إيقافه لأجل غير مسمى. الزمالك أصبح له درع وسيف ولا تضيع حقوقه".