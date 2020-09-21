جاتوزو ملمحا لرحيل كوليبالي: علينا التخلي عن لاعبين

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 12:50

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي

ألمح جينارو جاتوزو مدرب نابولي إلى اقتراب رحيل لاعبه كاليدو كوليبالي عن الفريق، مشيرا إلى أنه مضطر لفعل ذلك لضخ أموال للنادي الإيطالي.

وقال جاتوزو في حوار مع قناة سكاي سبورت:"لا أود فقدانه، لكن تعرفون أن الأرقام مهمة بالنسبة للأندية، وفي هذا التوقيت لابد من فعل شيء لإعادة الأمور إلى نصابها. سأكون سعيدا باستمراره".

ولطالما حظي كوليبالي (29 عاما) بإعجاب أندية أوروبية كبرى، وتقول تقارير إن مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان يفاوضان نابولي للحصول على المدافع.

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كوليبالي انضم إلى نابولي قادما من جينك في صيف 2014 بمبلغ 7.75 ملايين يورو، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2023.

ولعب الدولي السنغالي 247 مباراة بقميص نابولي في كل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 5 آخرين.

وتعاقد نابولي في سوق الانتقالات الحالية مع فيكتور أوسيمين مقابل 70 مليون يورو ليكون المهاجم النيجيري أغلى لاعب في تاريخ الفريق.

كولبيالي نابولي
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