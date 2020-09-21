مران الأهلي - استمرار غياب لطفي وتدريبات منفردة لـ الشناوي.. محاضرة مطولة من فايلر

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 12:38

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي - المقاصة

عقد السويسري ريني فايلر محاضرة مطولة مع لاعبي الأهلي قبل مران اليوم الإثنين.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي مصر مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة 28 من مسابقة الدوري التي حسمها الأهلي للمرة 42 في تاريخه.

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري.

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واستمر غياب علي لطفي حارس مرمى الفريق عن التدريبات بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وخاض محمد الشناوي تدريبات منفردة اليوم الإثنين، استعدادا للمباراة المقبلة.

وكان الشناوي قد حافظ على نظافة شباكه 21 مرة في الدوري هذا الموسم ويتبقى له مباراتين فقط لمعادلة الرقم القياسي.

الأهلي محمد الشناوي علي لطفي
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