رومانو: سيميدو انتقل من برشلونة إلى ولفرهامبتون

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 12:37

كتب : FilGoal

نيلسون سيميدو - برشلونة

قال فابريزيو رومانو صحفي قناة سكاي إيطاليا إن صفقة انتقال اللاعب البرتغالي نيلسون سيميدو من برشلونة إلى ولفرهامبتون تمت.

وكتب رومانو في تويتر إن الصفقة ستكلف الفريق الإنجليزي 35 مليون يورو.

كما أشار إلى أن المفاوضات تقدمت بين أتليتكو مدريد ولويس سواريز لاعب برشلونة، بينما أرتورو فيدال تعاقد رسميا مع إنتر ميلان ليرحل عن فريق بلاوجرانا.

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وبذلك يستمر رحيل لاعبين عن برشلونة الساعي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية للمنافسة في الموسم الجديد.

سيميدو (26 عاما) ظهير أيمن دولي برتغالي حضر إلى برشلونة في صيف 2017 قادما من بنفيكا 35 مليون يورو.

وخاض سيميدو إجمالا 124 مباراة مع برشلونة، سجّل خلالها هدفين اثنين، وصنع 11 هدفا.

ويمتلك سيميدو 14 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، آخرها في أكتوبر 2019.

ويبحث ولفرهامبتون عن ظهير أيمن بعد أن باع لاعبه الأيرلندي مات دوهيرتي إلى توتنام هوتسبير.

سيميدو ولفرهامبتون
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