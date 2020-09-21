رومانو: سيميدو انتقل من برشلونة إلى ولفرهامبتون

قال فابريزيو رومانو صحفي قناة سكاي إيطاليا إن صفقة انتقال اللاعب البرتغالي نيلسون سيميدو من برشلونة إلى ولفرهامبتون تمت.

وكتب رومانو في تويتر إن الصفقة ستكلف الفريق الإنجليزي 35 مليون يورو.

كما أشار إلى أن المفاوضات تقدمت بين أتليتكو مدريد ولويس سواريز لاعب برشلونة، بينما أرتورو فيدال تعاقد رسميا مع إنتر ميلان ليرحل عن فريق بلاوجرانا.

وبذلك يستمر رحيل لاعبين عن برشلونة الساعي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية للمنافسة في الموسم الجديد.

Work in progress for Barça. 🔵 🔴 Nelson Semedo has been sold to Wolves [€35m]. Luis Suarez in advanced talks to join Atlético Madrid if he’ll part ways with Barça, as reported by two days 👌🏻 . Vidal just signed as new Inter player until June 2022. New signings are coming... https://t.co/9iSMVSXIuG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2020

سيميدو (26 عاما) ظهير أيمن دولي برتغالي حضر إلى برشلونة في صيف 2017 قادما من بنفيكا 35 مليون يورو.

وخاض سيميدو إجمالا 124 مباراة مع برشلونة، سجّل خلالها هدفين اثنين، وصنع 11 هدفا.

ويمتلك سيميدو 14 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، آخرها في أكتوبر 2019.

ويبحث ولفرهامبتون عن ظهير أيمن بعد أن باع لاعبه الأيرلندي مات دوهيرتي إلى توتنام هوتسبير.