موندو ديبورتيفو: مستقبل رافينيا ضبابي بسبب مطالب برشلونة.. واللاعب لا يفهم موقف ناديه

أصبح موقف رافينيا ألكانتارا لاعب وسط برشلونة ضبابيا، خاصة مع طلب الفريق الكتالوني لمبلغ 16 مليون يورو للتخلي عن خدماته، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال التقرير إن النادي لم يستقبل أي عرض مقابل بيع اللاعب وذلك نظرا للمطالب المادية الكبيرة مقابل خدماته.

ويرغب رافينيا (27 عاما) وفقا للتقرير تجنب أي مشاكل مع النادي، خاصة وأنه لاعب لبرشلونة منذ أن كان طفلا ولا يريد أن يتسبب في أي جدل، لكنه خرج 3 مرات من النادي، مرة إلى إنتر ومرتين إلى سيلتا فيجو، وعدم المشاركة قد يؤذيه.

وشرح مصدر في النادي للصحيفة الإسباني أن رونالد كومان لن يمنحه أي دقائق خلال الموسم الجديد، ويرغب في أن يُفسح مكانا في التشكيل.

رافينيا أوضح موقفه للنادي أنه يرغب في الحصول على دقائق للمشاركة وهدفه الشخصي متوسط 30 مباراة في الموسم.

ويرغب رافينيا في أن يشعر بانه مهم لمشروع الفريق الذي يمثله، ويفكر في احتمالية تمثيل منتخب البرازيل مجددا، والاتسمرار مع برشلونة حاليا يشكل مشكلة له.

وأشار التقرير إلى أن رافينيا لم يفهم لماذا تم السماح لزملائه بالرحيل بمقابل مادي قليل للغاية خاصة وأنهم لاعبين كبار مثل إيفان راكيتيتش، في حين أن برشلونة يطلب مقابلا كبيرا لرحيله لا يلائم وضع السوق الحالي بسبب تفشي باء كوفيد 19.

ويسعى برشلونة للتخلص من أرتورو فيدال ولويس سواريز ونيلسون سميديو كما باع أرثر وإيفان راكيتيتش، والأمر ذاته مع رافينيا النادي يرغب في رحيله.

وتم تصعيد رافيينا إلى الفريق الأول في برشلونة في صيف 2013 وتمت إعارته إلى أندية سيلتا مرتين وإنتر مرة، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2021.

ولعب رافينيا رفقة منتخب البرازيل مباراتين دوليتين سجل خلالها هدفا.