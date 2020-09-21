كرة سلة - ليكيب: ميتروبوليتانز 92 يضم عاصم مرعي لشهرين

انضم عاصم مرعي المحترف المصري لكرة السلة إلى فريق ميتروبوليتانز 92 الفرنسي لمدة شهرين.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن إتمام الفريق تعاقده مع عاصم مرعي لمدة شهرين.

وارتبط اسم عاصم مرعي خلال الفترة الأخيرة بالعودة إلى مصر والتفاوض مع أندية الاتحاد والأهلي والزمالك، قبل أن يخرج الأهلي ببيان يعلن صرف النظر عن التعاقد مع اللاعب بسبب المغالاة المادية.

وأشار التقرير إلى أن تعاقد ميتروبوليتانز 92 مع مرعي جاء لاستبداله في القائمة بدلا من ميراليم هليلوفيتش الذي تعرض لإصابة لمدة شهر ونصف.

وينافس ميتروبوليتانز خلال الفترة الحالية في بطولتي الدوري الفرنسي وكأس أوروبا.

ووقع الاختيار على ضم عاصم مرعي بسبب خبرته الأوروبية إذ كان لاعبا في بامبرج الألماني الموسم الماضي، كما سبق له خوض تجربة الاحتراف في ليتوانيا وتركيا.

وانتقل مرعي بشكل رسمي بعد توقيعه السبت الماضي مع ميتروبوليتانز لمدة شهرين.