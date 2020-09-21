بونوتشي: بيرلو مختلف جدا عن ساري

أشاد ليوناردو بونوتشي مدافع يوفنتوس بما وصفه بالاختلافات الكبير بين خطط أندريا بيرلو المدير الفني الجديد للفريق وماوريسيو ساري المدرب السابق.

ليوناردو بونوتشي النادي : يوفنتوس

ونجح يوفنتوس في افتتاح حملة الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بالفوز بثلاثة أهداف دون رد على سامبدوريا.

وقال بونوتشي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا:

"رأينا بعض الأفكار الجديدة التي اقترحها بيرلو وطاقمه، وحماسة كبيرة سواء في الاستحواذ على الكرة أو خلال فقدانها".

وتابع "لدينا المزيد من الجودة حاليا في الاستحواذ والهجوم أثناء المباراة".

وأضاف بونوتشي "الفارق الكبير هو الطريقة التي نهاجم في المباراة ونأخذ زمام المبادرة وأعتقد أننا أفضل".

وكشف مدافع يوفنتوس "بيرلو يشبه إلى حد كبير أليجري، هذا واضح لديه نفس التأثير الذي كان له كلاعب".

وأتم تصريحاته "نحن كبار بما يكفي للتصرف مثل المحترفين، بيرلو مدربنا الآن ولدينا أقصى درجات الاحترام لجميع مدربينا".