ذا أثليتك: رغم خسارة بالاس.. يونايتد لن يضم قلب دفاع وقد يحتفظ بخدمات سمولينج

لم يغير مانشستر يونايتد سياسته في سوق الانتقالات الصيفية الجارية بعد الخسارة بنتيجة 3-1 من كريستال بالاس على ملعبه في افتتاحية مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "ذا أثليتك".

وقال التقرير إن النادي يونايتد لم يراجع احتمالية ضم قلب دفاع كاولوية في السوق الجارية.

وأشار التقرير إلى أن العديد من الوسطاء عرضوا لاعبين يشغلون مركز قلب الدفاع لمساعدة الفريق وتعزيزه في هذه المنطقة، رغم ذلك أوضح النادي أن هناك مراكز أخرى تدعيمها أولوية وهي مصدر القلق في النادي.

وركز يونايتد خلال السوق الصيفية حسبما أوضح التقرير على ضم لاعب يشغل مركز الجناح الأيمن، ويعد جايدون سانشو جناح بوروسيا دورتموند هو المرشح المفضل لشغل ذلك المركز، وتم الاتفاق على البنود الشخصية لكن الاختلاف حول تقييمه بين الناديين.

ويعد مانشستر يونايتد واحدا من أكثر الأندية صرفا بين الأندية الكبرى في أوروبا خلال آخر 3 نافذات انتقالات، لكن النادي يخسر مبلغا من 4-5 ملايين جنيه إسترليني في كل مباراة تُلعب على ملعبه بدون جماهير.

وألمح التقرير إلى احتمالية وصول ظهير أيسر لخلق منافسة للوك شاو ظهير الفريق، إذ يفاوض النادي أليكس تيليس ظهير بورتو. لكن في مركز قلب الدفاع، قال أولي جونار سولشاير مدرب الفريق إنه يثق فيمن لديه من لاعبين.

ويفكر مانشستر يونايتد في الاحتفاظ بخدمات كريس سمولينج مدافعه إذا لم يدفع روما مبلغ 20 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب صاحب الـ30 عاما، النادي الإيطالي عرض 12 مليون جنيه إسترليني فقط.

ويمتلك مانشستر يونايتد في مركز قلب الدفاع كل من هاري ماجواير وفيكتور ليندلوف وإريك بايلي وفيل جونز وماركوس روخو وكريس سمولينج وأكسيل توانزيبي وتيدين مينجي.

ويستعد يونايتد لمواجهة لوتون تاون في الجولة الثالثة من كأس الرابطة الإنجليزية يوم الثلاثاء.