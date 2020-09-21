توتو ميركاتو: وكيل فيربو يصل إيطاليا لحسم انتقاله إلى أتالانتا

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 11:14

كتب : FilGoal

جونيور فيربو - برشلونة

يصل وكيل جونيور فيربو مدافع برشلونة إلى مدينة بيرجامو الإيطالية اليوم الإثنين لحسم صفقة انتقاله إلى أتالانتا.

جونيور فيربو

النادي : برشلونة

أتالانتا

وارتبط اسم فيربو بالانتقال إلى إنتر في وقت لاحق من سوق الانتقالات الصيفية، لكن يبدو أن أتالانتا أكثر جدية في التوقيت الحالي.

وكشفت صحيفة توتو ميركاتو أن وكيل فيربو سيصل اليوم من أجل التفاوض مع أتالانتا على كافة الشروط.

أخبار متعلقة
رومانو: ولفرهامبتون على وشك استقدام سيميدو من برشلونة كومان: من الأفضل أن يخرج بويج معارا.. لن يشارك باستمرار في برشلونة قائمة أوروجوي – حضور سواريز ومدافع برشلونة.. واستبعاد كافاني برشلونة يفوز بكأس جوان جامبر على حساب إلتشي

وانضم فيربو إلى برشلونة أغسطس 2019 لكنه فشل في إقناع الجميع وخاض 23 مباراة مع الفريق الكتالوني.

وأشار التقرير الإيطالي إلى إمكانية خفض راتب اللاعب من 1.7 مليون يورو سنويا إلى 1.2 في أتالانتا.

ولم يتم حسم الصفقة بشكل نهائي حتى الآن, لكن هناك جدية من الطرفين للتوصل إلى اتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة.

أتالانتا فيربو برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيرلو: علاقتي باللاعبين ممتازة.. والدفع بـ فرابوتا ضد سامبدوريا لم يكن مخاطرة 5 دقيقة | أوروبا
مباشر في الدوري - إنبي (0) - (0) الإسماعيلي.. محمد فوزي يتألق مرتين 41 دقيقة | الدوري المصري
عبد الحفيظ: أتفاءل بتتويج بايرن بدوري الأبطال.. ولابد أن نضم أقوى العناصر في كل الخطوط 47 دقيقة | الدوري المصري
أرتيتا: لم أشرك النني أمام وست هام لهذا السبب 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كاراجر: قد أستبدل "الإله" بارنز بـ ماني في تشكيل ليفربول التاريخي 57 دقيقة | أوروبا
ماونت: كلنا خلف كيبا.. الجميع يخطئ ساعة | الدوري الإنجليزي
كلوب: هدف ليفربول الأول أمام تشيلسي كان نموذجا لكرة القدم الرائعة ساعة | الدوري الإنجليزي
رئيس المقاصة: علاقتنا قوية بـ جلال واستمراره "احتمال وارد" إلا إذا.. وهذا موقف محمد إبراهيم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الاتحاد (0)-(0) الأهلي 2 كارتيرون لـ في الجول: غاضب من سوء معاملة مرتضى.. ما حدث قبل سفري "عار" 3 لاعب أسوان مفسرا وقوفه على الكرة: ثلاثي الزمالك أهانني 4 خبر في الجول - كارتيرون يبلغ الزمالك برغبته في عدم استكمال مهمته مع الفريق
قد ينال إعجابك