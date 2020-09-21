مصر للمقاصة: لا جديد بشأن محمد إبراهيم.. إذا كان هناك استقرار سيستمر إيهاب جلال

نفى وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة التوصل لاتفاق نهائي بخصوص مستقبل محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق.

محمد إبراهيم النادي : مصر للمقاصة مصر للمقاصة

وكانت تقارير قد أفادت بحسم الأهلي صفقة انضمام اللاعب بداية من الموسم الجديد.

وقال هويدي عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "نتمنى أن تسود الروح الرياضية بين جميع الفرق، وما فعلناه مع الأهلي يحدث بين الجميع لأن تلك رسالة الرياضة".

وأوضح "حتى نهاية اللقاء أمام الأهلي لا جديد في أمر محمد إبراهيم، هل هناك تواصل؟ نعم حدث ولكن بصورة غير مباشرة".

وكشف "كان هناك تواصل بصورة غير مباشرة والأمر لا يزال محل دراسة ولم يتم فتح الموضوع بشكل رسمي حتى الآن".

وتابع "بالنسبة لي شخصيا لم يحدث تواصل معي من ناحية بيراميدز".

وعن تغيير الجهاز الفني قال: "أتمنى استمرار إيهاب جلال لأطول فترة ممكنة، هو ملتزم معنا وبعقده وأعتقد إذا كان هناك استقرار الفترة المقبلة سيستمر".

وأضاف هويدي "هناك غموض بشكل جزئي حول مصير مصر للمقاصة، لكن قد يحدث استقرار في وقت قريب".

وأتم تصريحاته "لا أعلم شيئا عن مفاوضات بيراميدز مع إيهاب جلال وهذا أمر يخصه فقط هو ووكيله".