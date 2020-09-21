مواعيد مباريات الإثنين 21 سبتمبر.. المصري ضد سموحة وبيراميدز أمام الحدود وسيتي يواجه ولفرهامبتون

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 10:47

كتب : FilGoal

فريد شوقي لاعب المصري أمام سموحة

يواجه نادي إنبي ضيفه الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز في الثالثة عصرا على قناة "أون تايم سبورتس 1".

ويستضيف سموحة نظيره المصري البورسعيدي في نفس الجولة على قناة "أون تايم سبورتس 2" في الخامسة والنصف مساء. وفي نفس الموعد يواجه طلائع الجيش ضيفه وادي دجلة، على قناة "تايم سبورتس".

ويحل حرس الحدود ضيفا على بيراميدز في الثامنة مساء على قناة "أون تايم سبورتس 1".

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وتقام مواجهتين ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز، أستون فيلا الذي يلعب له الدوليان المصريان أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" أمام شيفيلد يونايتد في السابعة مساء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2"، بتعليق أحمد عبده.

ويواجه ولفرهامبتون نظيره مانشستر سيتي في التاسعة والربع مساء ويذاع اللقاء على قناتي "بي إن سبورتس 1 و2"، بتعليق حفيظ دراجي.

وتقام 4 مواجهات ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، إذ يواجه بيرسبوليس نظيره الدحيل في الخامسة مساء على قناة "بي إن سبورتس 8"، ويواجه السد القطري نظيره النصر السعودي في نفس الموعد على قناة "بي إن سبورتس 7".

ويستضيف التعاون السعودي نظيره الشارقة الإماراتي في الثامنة مساء على قناة "بي إن سبورتس 8"، وسباهان أصفهان يستضيف العين الإماراتي في نفس الموعد على قناة "بي إن سبورتس 7".

وضمن منافسات الدوري الإيطالي، يواجه ميلان ضيفه بولونيا ضمن منافسات الجولة الأولى في الثامنة و45 دقيقة مساء، على قناة "بي إن سبورتس 4".

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في الدوري في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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