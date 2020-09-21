ميتشو يتغزل في مرتضى: طبيب الألعاب الذهنية في إفريقيا.. ودربت مصطفى محمد على هدفه بالأهلي

انتقد ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للزمالك، رحيل باتريس كارتيرون بشكل مفاجئ عن تدريب الفارس الأبيض.

وقال ميتشو: "احترم كارتيرون وكل الفرق التي دربها ولكن لا أعرف ما تلك الحركة التي فعلها ولمصلحة من؟".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس " رحيله عن الزمالك قبل فترة قليلة من نهاية بطولة إفريقيا وترك النادي الذي يمتلك ملايين المشجعين أمر غريب وغير عادل. رحيل مدرب وهو على وشك دخول التاريخ مع أي فريق أمر غريب".

وعن مسيرته مع الزمالك، قال ميتشو " رحلت عن الزمالك بسبب ظروف حدثت، وأنهيت علاقتي مع الزمالك بطريقة ودية وأنا سعيد بذلك".

ويرى ميتشو "كنت على نفس مستوى جروس مع الزمالك وهو خسر من جورماهيا برباعية في بداية بطولة الكونفدرالية وأنا خسرت من مازيمبي بثلاثية في بداية دوري الأبطال".

وكشف " للمرة الأولى أريد توضيح أمر لا يعرفه أي شخص، أنا مررت بمأساة صحية أثناء وجودي في أوغندا وفي جنوب إفريقيا ولكن بسبب روحي القتالية التي تعشق الفوز نجحت في تجاوز ذلك".

واستمر " كنت أعيش بكل كياني مع فريق الزمالك وأتدخل في كل شيء بنفسي ولكن الموقف السيء الذي حدث أضعه في طي النسيان".

وانهال ميتشو بالمديح على مرتضى منصور، قائلا: "أكن كل احترام لمرتضى منصور رئيس الزمالك ويجب أن تنظر له من جميع الجوانب، أولا أن تسمع ما يقول وتفهمه جيدا ثم تترك له بعض الوقت لكي يهدأ وتعلم ما بداخله فهو ذو قلب طيب".

وأكمل حديثه قائلا: " مرتضى منصور هو طبيب الألعاب الذهنية في قارة إفريقيا".

وفسر " مرتضى منصور خدع الترجي في السوبر الإفريقي وأظهر للجميع أنه لن يشارك في المباراة ولن يسافر إلى قطر لكن الفريق خاض المواجهة وفاز باللقب. مرتضى منصور خبير في القوانين والبعض لا يحبه والبعض الآخر يحبه لكنه ناجح في منصبه".

ووجه مدرب الزمالك الأسبق رسالة لرئيس النادي، قائلا: "أقول له إنني تعلمت منه الكثير وقابلته 7 مرات وكل كلمة قالها درستها جيدا وأشكره على الفترة التي عملت فيها تحت رئاسته في الزمالك".

وتطرق ميتشو للحديث عن مصطفى محمد، قائلا: " أي مدرب يجد في مصطفى محمد كل ما يتمناه وهو طفل لا يزال يتطور كثيرا ومهاجم رائع".

واستمر " عندما شاهدت هدفه في الأهلي الذي يشبه أهداف دروجبا ودييجو كوستا، تذكرت الجلسات المنفردة التي كنت أدربه فيها على تسجيل الأهداف من لمستين".

وتمنى ميتشو "أتمنى ألا يكون مثل عمرو زكي وأن يكون أكثر نضجا في الملعب وخارج الملعب وأعتقد أنه سيصل بعيدا في كرة القدم".

وأتم "اسم الزمالك هو الأفضل في فريق الزمالك وهو الذي يجعله مرشح قوي للفوز بكل بطولة يشارك بها".