أمونيكي: تدريب الزمالك حلم أتمنى تحقيقه.. ووكيله يكشف ترشيح إيمانويل لـ مرتضى

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 01:27

كتب : FilGoal

ايمانويل امونيكي‎

يتمنى إيمانويل أمونيكي نجم الكرة النيجيرية والزمالك السابق تدريب الفارس الأبيض.

في البداية كشف أحمد عباس وكيل أمونيكي، ترشيحه للمدرب من أجل قيادة الزمالك خلفا لـ الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقال وكيل أمونيكي: "رشحت أمونيكي لـ الزمالك وتحدثت مع أحد أعضاء مجلس الإدارة ووجهت رسالة لـ مرتضى منصور أيضا".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "كمحب للزمالك وغيور عليه، رشحت أمونيكي لأنه ابن النادي والنادي كان سببا في نجوميته كلاعب، فلماذا لا يكون سببا في نجوميته كمدرب".

وتابع "أتوقع الحصول على رد من مسؤولي الزمالك خلال اليومين المقبلين".

وتحول الحديث لـ أمونيكي، ليصرح مدرب المقاصة الأسبق "الزمالك هو ناديا وإذا كانت هناك فرصة لتدريبه فهذا حلم بالنسبة لي".

وأكمل حديثه قائلا: "أتمنى تدريب الزمالك وأن أنجح مع الفريق الذي فرش مستقبلي كلاعب".

وتطرق صاحب الـ 49 عاما للحديث عن رحيل باتريس كارتيرون، قائلا: " كانت مفاجأة للجميع. مشجعو الزمالك لم يفهموا لماذا حدث ذلك".

واستمر "كارتيرون حقق الكثير من الأشياء في النادي، وفجأة رحل قبل تلك المباريات المهمة. هذا تصرف غير احترافي ولكنه قرار المدرب وهو وحده يعرف السبب ولكن ما فعله ليس احترافيا".

وأوضح "الأمور ليست مجرد تفعيل الشرط الجزائي، بل من المهم أن تراعي شعور الناس. أن تفهم كيف يشعر الناس. النادي أعطاه الثقة لتدريب الفريق، والجمهور كذلك وكان عليه رد تلك الثقة".

وأردف "حتى إذا أراد الرحيل كان من الممكن أن يؤجل ذلك لنهاية إفريقيا".

واستكمل "أتمنى أن يفوز الزمالك بلقب إفريقيا لأنه تحدي كبير في تلك الظروف. قلت من قبل إن ما فعله كارتيرون غير احترافي ولكن لابد الآن من تركيز الزمالك على حصد لقب إفريقيا".

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