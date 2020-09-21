فرج عامر: تلقيت عرضا أوروبيا بـ 50 مليون جنيه لـ حسام حسن.. وأتمنى أجنبي الأهلي ولكن

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة تلقي ناديه عرضا بقيمة 50 مليون جنيه من فريق أوروبي من أجل حسام حسن.

وقال فرج عامر: " تلقيت عرضا بـ 50 مليون جنيه من فريق أوروبي لحسام حسن".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة النهار "الفريق ضمن دولة من بلجيكا - سويسرا - فرنسا، بكل تأكيد أنا أعلم الفريق ولكني لا أريد ذكره الآن".

وأضاف "عندما سمعت المبلغ باليورو قمت بتحويله للمصري وعلمت بأن قيمة العرض 50 مليون جنيه والآن طلبت الحصول على العقد كتابيا".

وتابع "إذا جاء العرض مكتوبا للنادي فحسام حسن سيكون خارج سموحة مع نهاية الموسم".

وتطرق فرج عامر للرد على احتمالية تعاقده مع أحد أجانب الأهلي، قائلا: "الأهلي يمتلك مجموعة مميزة جدا من اللاعبين الأجانب".

وأردف "ولكن الأمر يعتمد على المراكز التي نحتاجها، إذا قرر الأهلي إعارة 3 من لاعبيه قد نحصل على واحد من وليد أزارو أو جونيور أجايي. الثنائي سيفيد سموحة جدا وخصوصا في حالة رحيل حسام حسن، ولكن النادي لا يقدر على دفع مرتب أي لاعب منهما".