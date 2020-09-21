ميتشو: تركت الزمالك بجسدي لكنه في قلبي.. سأعود أكثر قوة في المستقبل لقيادته

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 00:52

كتب : FilGoal

ميتشو مدرب الزمالك

كشف ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للزمالك عن سبب تواجده في مصر خلال الفترة الحالية.

وقال ميتشو عبر قناة أون تايم سبورتس: "أنا متواجد في مصر بالصدفة في نفس التوقيت الذي يبحث فيه الزمالك عن مدرب جديد".

وأضاف "نحن في رحلة إلى كرواتيا من أجل إقامة معسكر لمنتخب زامبيا تحت 15 عاما وتوقفنا في مصر للحصول على تأشيرة دخول كرواتيا".

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وتابع "أنا غير متفاجئ باهتمام المصريين بوجودي في مصر وذلك لأن الجماهير المصرية تعشق كرة القدم ومصر في قلبي رغم أنني رحلت عنها منذ فترة".

وشدد "كنت أعشق الزمالك في كل لحظة قضيتها معه وبعد رحيلي عن الزمالك كنت ألبس قميصا لونه أبيض تحت ملابسي حبا في الزمالك".

وأوضح "إذا عاد بي الزمالك سأوافق على تدريب الزمالك ولكن سأغير بعض قراراتي وأغير من طريقة عملي حتى أستمر مع الفريق لفترة طويلة".

المدرب الصربي واصل "الكل في الزمالك على علاقة طيبة بي من أول رجال الأمن وحتى رئيس النادي وأنا تركت القلعة البيضاء بطريقة محترمة".

وأكد ميتشو على حبه للزمالك قائلا "أنا تركت الزمالك بجسدي لكنه في قلبي".

وفسر "من الصعب أن آتي إلى مصر لأسوق لنفسي لتدريب الزمالك".

لكنه عاد ليؤكد "سأعود أكثر قوة لتدريب الزمالك في المستقبل ووقتها سوف أتدارك الأخطاء التي حدثت خلال ولايتي الأولى مع الفريق الأبيض".

وأتم تصريحاته "الزمالك الفريق الوحيد في مصر الذي سأعود له فور أن يطلبني".

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