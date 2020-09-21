الشحات يرد على المقارنة بين موقفه من الأهلي ورمضان صبحي.. ولماذا دافع عن شيكابالا

الإثنين، 21 سبتمبر 2020 - 00:03

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - حسين الشحات - الأهلي - الساورة

رد حسين الشحات جناح النادي الأهلي على المقارنة بين موقفه وقت انضمامه لـ الأهلي، وموقف رمضان صبحي الذي انضم إلى بيراميدز.

حسين الشحات

النادي : الأهلي

رمضان صبحي

النادي : بيراميدز

الأهلي
الدوري المصري

وقال حسين الشحات: "المقارنة بين موقفي من الاستغناء عن المال مقابل الانضمام لـ الأهلي وموقف رمضان؟ لا يصح الحديث عن ذلك".

وأوضح في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "لا يصح ولا يجب أن أتحدث عن لاعب زميل في الملاعب، سواء في الأهلي أو أي فريق آخر".

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وتابع "كل لاعب وله ظروفه الخاصة ولا أستطيع الحكم على موقف رمضان أو موقف أي لاعب من الأساس. "مينفعش أتكلم في حاجة زي كده".

وتطرق الشحات للحديث عما فعله عبر حسابه الشخصي على (انستجرام) منذ فترة بالدفاع عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" وعدم قبول إهانة اللاعب من بعض الأشخاص في التعليقات على صورة الشحات.

وأشار الشحات إلى "نعم شعرت بالضيق مما فعله شيكابالا في السوبر، ولكن لماذا نسب اللاعب بأهله وزوجته ووالدته، لماذا يحدث ذلك مع أي لاعب".

واستمر "لا أحب أن يحدث ذلك معي، لا أحب توجيه السباب لعائلتي ولأسرتي لأي سبب كان، أتقبل السباب تجاهي ولكن لماذا تسب والدتي وأسرتي؟ ولأنني لا أحب حدوث ذلك معي، لا أريده أن يحدث مع أي شخص آخر".

وتحدث حسين الشحات عن تأجيل مواجهة الأهلي أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا، قائلا: " كنت سعيدا للغاية بخبر تأجيل مواجهتي إفريقيا، لكي ألحق بالمواجهة. التأجيل سيكون فارقا في استعادة لياقتي".

وأكمل حديثه قائلا: "كنت أتمنى بكل تأكيد الخضوع للعملية في وقت مبكر وعقب التوقف مباشرة، ولكن وقتها كان الحديث عن السفر لألمانيا وبعدها توقف السفر ثم تحدث معي محمود الخطيب -رئيس الأهلي- وسيد عبد الحفيظ -مدير الكرة- عن إجراء العملية في مصر، واستغرقنا لبعض الوقت لكي نجد إحدى المستشفيات وفي النهاية خضعت للعملية ولا مشكلة".

واستدرك "كنت أتمنى إجراء العملية مبكرا لمساعدة زملائي في الملعب، كما تمنيت المشاركة مبكرا في التدريبات ولكني خشيت من تكرار الأزمة لأنني كنت خضعت للعملية في وقت سابق مع المقاصة وتعجلت العودة وعادت المشكلة وقتها".

وعاد حسين الشحات بالذاكرة للوراء ليتذكر فترته مع نادي العين الإماراتي والمشاركة في كأس العالم للأندية، قائلا: "أفضل 10 أيام في حياتي كانت وقت كأس العالم للأندية مع العين. الأمر كان ممتعا للغاية".

وأتم "أتمنى تكرار نفس الأمر مع الأهلي وأتمنى تحقيق بطولة إفريقيا لكي نهديها لـ مؤمن زكريا".

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