رفض تظلم الزمالك والشناوي وإلزام الحارس برد 8 ملايين جنيه للقلعة البيضاء

أعلن عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات التابعة لاتحاد كرة القدم بقرارها النهائي بشأن قضية نادي الزمالك ضد أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز والقلعة البيضاء السابق.

أحمد الشناوي النادي : بيراميدز الزمالك

وقال الشوربجي عبر قناة أون تايم سبورتس: "اللجنة رفضت تظلم الزمالك وأحمد الشناوي في هذه القضية".

وأضاف "الزمالك كان يريد الحصول على 8 ملايين جنيه بالفوائد من الحارس بسبب حصول الشناوي على هذا المبلغ في 2018 ورده في 2020".

وأكمل "أما الشناوي تقدم بمستندات تثبت أنه غير ملزم برد هذا المبلغ".

وتابع "لكن اللجنة رفضت تظلم الطرفين وأيدت قرار لجنة شؤون اللاعبين بإلزام الشناوي رد مبلغ 8 ملايين جنيه للزمالك".

وأتم تصريحاته "وهذا الحكم نهائي ولا يجوز التظلم عليه مرة أخرى، وبذلك انتهت هذه القضية".

وكتب مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر فيسبوك: "أصدرت لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم قرارا نهائيا بالزام أحمد الشناوي حارس الزمالك السابق وبيراميدز الحالي 8 مليون جنيه لصالح الزمالك وفي حال عدم تسديده الغرامة سيتم إيقافه لأجل غير مسمى. الزمالك أصبح له درع وسيف ولا تضيع حقوقه".