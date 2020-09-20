كشري: عاقبت لاعب أسوان بسبب وقوفه على الكرة

كشف أحمد كشري المدير الفني لأسوان أنه عاقب لاعبه محمد جابر، بسبب وقوفه على الكرة ضد الزمالك.

وقال كشري عبر أون تايم سبورتس 2: "محمد جابر لاعب فريقي جاء لي واشتكى أن أحد لاعبي الزمالك بصق عليه وسبه بأمه وطالبته بالهدوء".

وأدرف "عاقبته اليوم وغرمته بسبب وقوفه على الكرة، لأن لابد من احترام الخصم لأنه فريق كبير".

وشدد "أحاسب في قناة الزمالك على أمور لم أقلها. أحترم الزمالك جدا وأقدره ويستحيل أن أقلل منه".

وأتم "واجهت الزمالك من أجل الفوز أو الحصول على نقطة على أسوأ الظروف، ووضعنا مازال صعبا".

لم يحضر محمد جابر لاعب أسوان للقطة الوقوف على الكرة خلال فوز فريقه على الزمالك في الدوري، بل جاءت لـ "رد الإهانة" على حد تعبيره.

وقال جابر لـ FilGoal.com: "التحمت مع إمام عاشور، وبعدها وجدت محمود علاء ومصطفى محمد، وعاشور نفسه، يسبوني بأبشع الألفاظ".

وأضاف "محمود علاء وإمام عاشور ومصطفى محمد لاعبون دوليون لا يصح أن يخرج منهم هذا الكلام".

وأردف "لذا قررت رد الإهانة، فكانت حركة الوقوف على الكرة".

حركة الوقوف على الكرة، كررها رمضان صبحي مرتين ضد الزمالك إبان لعبه للأهلي، وتسببت في مشادات كبرى في المناسبتين.

صاحب الـ 26 عاما أضاف: "كنا يجب أن نفوز في ظل الظروف التي يمر بها الزمالك، وانتعاشتنا في الفترة الماضية، الأمر كان مفاجئ لنا. لا نريد أن ننسى مجهود مدرب الفريق السابق مجدي عبد العاطي. المدرب الحالي أحمد كشري جاء ووجد قماشة محترمة وأضاف لنا كذلك. لديهما نفس الطريقة، التأمين الدفاعي واللعب على غلطات الخصم".

وأكمل "أصعب ما في المباراة كان كثرة تغييرات الزمالك، من يشارك أفضل ممن يخرج".

وأتم "بالنسبة للبقاء في الدوري، فمازال الأمل في الملعب".

وكتب أسوان أول انتصار في تاريخه على حساب الزمالك بعدما فشل في تحقيق ذلك في 19 مناسبة سابقة.

الفوز أوصل كتيبة أحمد كشري للنقطة 34 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 55 في المركز الثاني.