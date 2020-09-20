لحن بيرلو الأول.. يوفنتوس ينتصر على سامبدوريا في افتتاح مشواره بالدوري

عزف المايسترو أندريا بيرلو اللحن الأول الرائع مع يوفنتوس ليحقق أول 3 نقاط في مشواره التدريبي مع السيدة العجوز في الدوري الإيطالي.

يوفنتوس انتصر على سامبدريا بثلاثية مقابل لا شيء في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

الواعد السويدي ديان كولوسيفسكي افتتح التسجيل أولا لـ يوفنتوس بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 12 من عمر المباراة.

كولوسيفسكي صاحب الـ 20 عاما المنضم حديثا من بارما دفع به بيرلو في التشكيل الأساسي، ولم يخيب ظنه ليفتتح أهداف يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

العارضة حرمت كريستيانو رونالدو من هدف صاروخي في الدقيقة 23 وحارس سامبدوريا حرمه من هدف صاروخي من ركلة حرة في الشوط الثاني.

رغم سيطرة يوفنتوس على المباراة، إلا أن النتيجة استمرت بهدف وحيد حتى الدقيقة 78 عندما سجل ليوناردو بونوتشي الهدف الثاني من متابعة لكرة عائدة من إميل أوديرو حارس سامبدوريا.

ما فعلته العارضة والحارس أمام رونالدو، توقف في الدقيقة 88 لتهتز الشباك بفضل تسديدة قوية كالمعتاد من كريستيانو من داخل منطقة الجزاء.

بيرلو اعتمد على خطة 5-4-1 تتحول لـ 3-5-2 وفقا لسير اللعب، مع الرهان على 3 لاعبين.

رهان بيرلو الأول كان على الأمريكي الشاب وستون ماكيني، والرهان الثاني كان على آرون رامسي وأن يشكل ثنائية قوية مع ماكيني، والرهان الثالث كان على كولوسيفسكي الذي شارك بجانب كريستيانو رونالدو في الشق الهجومي.

رهانات بيرلو نجحت، وبأفضل طريقة ممكنة.

كولوسيفسكي سجل. وسيطر يوفنتوس تماما على مجريات اللعب بنسبة استحواذ 61%.

لاعبو يوفنتوس خلقوا 19 مرة، من بينهم 9 تسديدات على المرمى، في مقابل تسديدتين فقط على مرمى يوفنتوس.

يوفنتوس أكمل 653 تمريرة مع نسبة نجاح وصلت 90%.

الأمريكي ماكيني لمع في ظهوره الأول مع يوفنتوس فأرسل 4 تمريرات طولية صحيحة من أصل 5. قتالية ماكيني جعلته يفوز بـ 4 تدخلات على الكرة ويعترض الكرة 3 مرات وينتصر في 6 مواجهات.

وقدم رامسي واحدة من أفضل مبارياته مع يوفنتوس فخلق 6 فرص محققة للتسجيل، أكثر من أي لاعب آخر.

لاعب وسط أرسنال السابق فاز بـ 17 لعبة ثنائية كأكثر لاعب في المباراة أيضا، إلى جانب قام بـ 6 التحامات واستعاد الكرة 5 مرات.

لحن بيرلو الأول جاء بأفضل طريقة برهانات ناجحة أمام كتيبة كلاوديو رانييري، لينتصر يوفنتوس عن جدارة أمام سامبدوريا.