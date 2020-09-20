أشاد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بما قدمه تيمو فيرنر لاعب تشيلسي الجديد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين.

ليفربول انتصر على تشيلسي بثنائية مقابل لا شيء على ملعب الأخير في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

القمة كانت متعادلة في الشوط الأول مع أفضلية نسبية لصالح تشيلسي، قبل أن تختلف الأمور تماما مع خروج أندرياس كريستينسين بالبطاقة الحمراء قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

وقال كلوب: "مباراة ممتازة. الفريقان قدما مباراة جيدة جدا".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "في الشوط الأول كنا في موقف جيد، وكنا نمرر بشكل جيد بين الخطوط، ولكن في النهاية لم نُسجل".

وتابع "بعد البطاقة الحمراء، الشوط الثاني أصبح مختلفا. حافظنا على الكرة وجعلناهم يركضون للحصول عليها ونجحنا في التسجيل. كل شيء كان جيدا".

وتطرق كلوب للحديث عن تيمو فيرنر الوافد الجديد لـ تشيلسي، قائلا: "فيرنر لاعب جيد. لا يوجد تكتيك خاص للدفاع ضده عندما يمتلك الكرة ولكنه لعب بشكل جيد جدا".

ويرى كلوب "إذا لم يسجل ماني ثنائية، لحصد فيرنر جائزة رجل المباراة".

وأكمل كلوب حديثه قائلا: "أحببت للغاية ثنائية ماني في مرمى تشيلسي لأسباب مختلفة".

وأوضح "الهدف الأول من رأسية متقنة، ولكن ما أعجبني للغاية هو تحرك ماني، وهذا ما جعله ينجح في التسجيل".

واستمر "أما الهدف الثاني فكان بمثابة المكافأة لـ ماني بسبب ضغطه على الحارس، وأحببت ذلك بشدة. أحببت الهدفين".

وأشاد كلوب بما قدمه تياجو ألكانتارا في ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي، قائلا: "لقد لعب مع منتخب إسبانيا وتدرب مع بايرن ميونيخ، ولذلك كان جاهزا بلا أي مشكلة".

واستمر "هو بحاجة للتأقلم مع زملائه بكل تأكيد ولكن لعب تشيلسي بـ 10 لاعبين جعل الأمور ممتازة بالنسبة له. أحببت كثيرا ما قدمه، الجانب الدفاعي كان صعبا بعض الشيء عليه ولكن في الجانب الهجومي كان مميزا".