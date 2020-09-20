كرة طائرة - تأهل سيدات الأهلي لمواجهة الصيد في نهائي كأس مصر

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 20:54

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - كرة طائرة - قرطاج

تأهل فريقا الأهلي والصيد إلى نهائي كأس مصر للسيدات بعد الفوز على الجزيرة والزمالك.

تغلبت سيدات الأهلي على الجزيرة بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات نصف النهائي.

ونجحت سيدات الصيد في تحقيق الفوز على الزمالك بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة الأخرى.

وكان الأهلي قد حصل على لقب الدوري المصري الأسبوع الماضي بالعلامة الكاملة دون خسارة أي مباراة.

أما الصيد فحقق وصافة مسابقة الدوري بعد منافسة مع الزمالك وسبورتنج.

كرة طائرة سيدات الأهلي كأس مصر الصيد
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