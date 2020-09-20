ماني: من سوء حظ كيبا أن يرتكب خطأ الهدف الثاني.. وتياجو لاعب عظيم

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 20:41

كتب : FilGoal

ماني - ليفربول - تشيلسي

تحدث ساديو ماني نجم ليفربول عن انتصار فريقه أمام تشيلسي، مشيرا إلى "المباراة كانت صعبة وتحديدا في الشوط الأول".

ليفربول انتصر على تشيلسي بثنائية مقابل لا شيء على ملعب الأخير في قمة الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

القمة كانت متعادلة في الشوط الأول مع أفضلية نسبية لصالح تشيلسي، قبل أن تختلف الأمور تماما مع خروج أندرياس كريستينسين بالبطاقة الحمراء قبل لحظات من نهاية الشوط الأول.

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وقال ماني: "كانت مباراة صعبة وتحديدا في الشوط الأول".

وأردف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "عندما لعب تشيلسي بـ 10 لاعبين بسبب الطرد، الأمور أصبحت أسهل علينا وفي الشوط الثاني نجحنا في خلق العديد من الفرص وسجلنا مرتين وانتصرنا عن جدارة واستحقاق".

وأضاف عن لقطة طرد مدافع تشيلسي: "كانت تمريرة رائعة من هندرسون وحينما ارتكب كريستينسين الخطأ كنت أعلم أنه سيخرج بالبطاقة الحمراء. أخبرت زميلي بأن ذلك سيحدث".

وعن هدفه الثاني وخطأ كيبا حارس تشيلسي "تلك الأمور نتدرب عليها باستمرار بخصوص الضغط على المرمى، وعندما حصل كيبا على الكرة كنت أعلم أنه سيواجه صعوبة في البحث عن خيار آخر، ومن سوء حظه أن يرتكب هذا الخطأ".

وتغنى ماني بما قدمه تياجو ألكانتارا في ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي، قائلا: "ليس أنا فقط، بل العالم بأكمله يعلم ما يمكن لـ ألكانتارا أن يفعله".

وأكمل حديثه قائلا: "نحن محظوظون للغاية لتواجد ألكانتارا معنا. هو لاعب عظيم".

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