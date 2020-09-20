تشكيل ريال مدريد - بنزيمة يقود هجوم الملكي أمام سوسيداد وظهور أوديجارد
الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 20:23
كتب : FilGoal
أعلن زين الدين زيدان تشكيل ريال مدريد في أولى مباريات الفريق بالموسم الجديد من الدوري الإسباني.
ويقود كريم بنزيمة هجوم النادي الملكي حامل لقب بطولة الدوري أمام ريال سوسيداد ضمن مباريات الجولة الثانية.
وظهر مارتن أوديجارد لاعب وسط ريال مدريد في التشكيل الأساسي.
وجاء التشكيل كالآتي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: داني كارباخال - سيرجيو راموس - رافائيل نادال - فيرلاند ميندي
الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - مارتن أوديجارد
الهجوم: رودريجو - فينسيوس جونيور - كريم بنزيمة