مباشر في الدوري - المقاولون العرب (0) الاتحاد (0).. الفيديو يلغي ركلة جزاء للذئاب

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 20:09

كتب : FilGoal

محمد مجلي - محمد عصام - الزمالك - المقاولون العرب

يستضيف المقاولون العرب فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

ويحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 48 نقطة، أما الاتحاد فرصيده 37 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق13 اللجوء لتقنية الفيديو وإلغاء ركلة الجزاء

ق11 ركلة جزاء يتحصل عليها سيف الدين الجزيري

انطلاق المباراة

في الدوري المقاولون الاتحاد السكندري
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