انتهت في الدوري - المقاولون العرب (1) - الاتحاد (1).. تعادل قاااتل

يستضيف المقاولون العرب فريق الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري.

ويحتل المقاولون المركز الرابع برصيد 48 نقطة، أما الاتحاد فرصيده 37 نقطة ولديه مباراة مؤجلة.

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نهاية المباراة

ق94 شكري نجيب يسجل التعادل في وقت قاتل

ق60 كريم الديب بيسجل الأول للاتحاد بهدف من ركلة جزاء

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26 إصابة أحمد رفعت ونزول عبد الغني محمد بدلا منه

ق13 اللجوء لتقنية الفيديو وإلغاء ركلة الجزاء

ق11 ركلة جزاء يتحصل عليها سيف الدين الجزيري

انطلاق المباراة