إصابة باهر المحمدي بقطع في الغضروف

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 19:24

كتب : ياسر الشريف

باهر المحمدي

أعلن أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي في نادي الإسماعيلي تأكد إصابة باهر المحمدي مدافع الدراويش بقطع في الغضروف الخارجي للركبة.

باهر المحمدي العائد مؤخرا من الإصابة شارك في لقاء فريقه أمام مصر للمقاصة الذي انتهى بخسارة الدراويش برباعية مقابل هدف.

ومن المنتظر أن يغيب باهر المحمدي بسبب القطع في الغضروف الخارجي للركبة، لمدة تتراوح من ثلاثة لـ خمسة أشهر، وذلك عقب إجرائه عملية جراحية وفقا لتصريحات رئيس الجهاز الطبي للصحفيين.

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وبذلك يغيب باهر المحمدي عما تبقى من موسم الدراويش وعن بداية الموسم الجديد.

المدافع صاحب الـ 23 عاما شارك في 17 مباراة هذا الموسم، ونجح في التسجيل مرتين والصناعة مرة.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 11 على سلم ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 26 مباراة.

في الدوري الإسماعيلي باهر المحمدي
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