انتهت في الدوري - الإنتاج الحربي (2) الجونة (1).. نهاية المباراة

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 17:32

كتب : FilGoal

الإنتاج الحربي - الأهلي

يستضيف الإنتاج الحربي فريق الجونة ضمن مباريات الجولة 28 من الدوري المصري في صراع المنافسة لأجل البقاء.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة وله مباراة مؤجلة، أما الجونة فيملك 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق69 أحمد ياسر ريان يقلص الفارق بهدف أول للجونة

ق68 اللجوء لتقنية الفيديو واحتساب ركلة جزاء للجونة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق49 توقف المباراة بسبب عطل في أحد أبراج الإنارة

ق18 آلان كيمبادي يهدر تقليص الفارق للجونة بكرة في القائم الأيسر

ق17 غنام محمد يسجل الثاني للإنتاج

ق14 عبد الرحمن شيكا يسجل الأول للإنتاج الحربي من ركلة جزاء

ق13 نزول هيثم محمد بدلا من عمرو بركات

ق10 إعادة ركلة الجزاء وطرد الغرباوي للبطاقة الثانية

ق9 بازوكا يهدر التقدم للإنتاج الحربي بعد تصدي من الغرباوي

ق7 ركلة جزاء مبكرة للإنتاج الحربي بعد تدخل من محمود الغرباوي مع ممادو نياس

انطلاق المباراة

في الدوري الإنتاج الحربي الجونة صراع الهبوط
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