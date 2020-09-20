عجلة الانتصارات تدور.. سان جيرمان يهزم نيس بثلاثية

الأحد، 20 سبتمبر 2020 - 15:38

كتب : FilGoal

مبابي يسجل ويحتفل بهدف باريس سان جيرمان في نيس

دارت عجلة انتصارات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي بعد البداية العثرة بخسارتين متتاليتين.

وفاز باريس سان جيرمان على نيس بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

سجل كيليان مبابي، وأنخيل دي ماريا، وماركينيوس أهداف باريس سان جيرمان.

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إدريسا جايا تعرض لإصابة، وخرج على إثرها مستبدلا في الدقيقة الـ23 لصالح أندير هيريرا.

وفي الدقيقة الـ38 جاء الهدف الأول من ركلة جزاء، نفذها مبابي بنفسه وبنجاح في المرمى.

أنخيل دي ماريا أضاف هدفا ثانيا في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول. انطلاقة من مبابي على الجهة اليسرى ثم تصويبة تصدى لها الحارس، وتابعها الأرجنتيني في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس بهدفين.

في شوط المباراة الثاني، أضاف ماركينيوس الهدف الثالث في الدقيقة الـ66 بعد ركنية نفذها دي ماريا، وقابلها البرازيلي برأسية في المرمى.

توماس توخيل دفع بـ بانديجو فاديجا وبابلو سارابيا في الدقيقة الـ79 بدلا من دي ماريا ومبابي.

وفي الدقيقة الـ83 شارك كولين داجبا بدلا من بريسنيل كيمبيمبي، لينتهي اللقاء بفوز باريس سان جيرمان بثلاثية.

فوز باريس سان جيرمان رفع رصيده للنقطة السادسة من أربع مباريات، ومرتقيا للمركز السابع، فيما تجمد رصيد نيس عند النقطة السادسة في المركز العاشر.

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