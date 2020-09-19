تشاجرا ثم تصالحا وتألقا.. أرسنال يقهر وست هام

بصناعة من داني سيبايوس ولمسة من إدوارد نيكيتاه حقق أرسنال انتصارا صعبا على حساب وست هام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

أرسنال فاز على وست هام بهدفين مقابل هدف، ليحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري، في لقاء شهد جلوس محمد النني على دكة الاحتياطي.

سيبايوس ونيكيتاه خطفا الأنظار في الجولة الأولى ولكن ليس بسبب أدائهما داخل الملعب، بل بسبب مشاجرة جمعت بينهما خلال عمليات الإحماء قبل اللقاء.

سيبايوس ونكيتياه أثناء الاحماء قبل مباراة فولام وأرسنال 🤨pic.twitter.com/TGhSPyGukm — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 12, 2020

بعدها نشر سيبايوس على حسابه الشخصي على (انستجرام) صورة تجمعه مع إدوارد في إشارة لنهاية الأزمة.

والآن بعدما تشاجرا وتصالحا، تألقا ليقودا أرسنال للفوز وتصدر مسابقة الدوري بـ 6 نقاط بالتساوي مع إيفرتون وقبل اكتمال الجولة الثانية.

📅الأسبوع الماضي: 🤼‍♂️داني سيبايوس ونيكيتاه تشاجروا قبل بداية مباراة فولام 🤳بعد ذلك، نشر سيبايوس ستوري عبر انستجرام انه لا يوجد أي خلاف بينهم 📅اليوم: ⚽سيبايوس يصنع لـ نيكيتاه هدف الفوز لأرسنال أمام وست هام pic.twitter.com/SuZWgsYigC — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) September 19, 2020

أرتيتا وجد نفسه في ورطة مبكرة بعد تعرض تيرني لإصابة خلال عمليات الإحماء، ليشارك سياد كولاسيناك بدلا منه ويعتمد ميكيل على خطة 3-4-3.

🚨 We've made a couple of late changes to our #ARSWHU squad... 1️⃣ @kierantierney1's tight hip means @seadk6 starts 2️⃣ @Joewillock takes Seo's place on the bench https://t.co/fFWCPHqbTn — Arsenal (@Arsenal) September 19, 2020

ألكسندر لاكازيت افتتح التسجيل أولا بعد عرضية متقنة من بير أوباميانج في الدقيقة 25 رغم أفضلية نوعا ما لـ وست هام.

أفضلية وست هام ترجمها أنطونيو بهدف التعادل قبل لحظات من نهاية الشوط الأول بعد عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء.

وست هام ظهر بشكل أفضل من أرسنال وكاد أن يسجل الهدف الثاني في أكثر من مناسبة ورفضت العارضة رأسية أنطونيو، قبل أن ينجح البديل نيكيتاه في خطف الانتصار لأرسنال.

الإسباني ميكيل أرتيتا أكد تفوق أرسنال على دافيد مويس مدرب وست هام، فلم يحقق مويس أي انتصار على أرسنال على ملعب الأخير في أي بطولة. خسر 16 مرة وتعادل 4 خلال 20 مباراة.

وبقى وست هام بلا نقاط في الدوري حتى الآن.