تشاجرا ثم تصالحا وتألقا.. أرسنال يقهر وست هام

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 23:10

كتب : FilGoal

سيبايوس - نيكيتاه - أرسنال

بصناعة من داني سيبايوس ولمسة من إدوارد نيكيتاه حقق أرسنال انتصارا صعبا على حساب وست هام في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

أرسنال فاز على وست هام بهدفين مقابل هدف، ليحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري، في لقاء شهد جلوس محمد النني على دكة الاحتياطي.

سيبايوس ونيكيتاه خطفا الأنظار في الجولة الأولى ولكن ليس بسبب أدائهما داخل الملعب، بل بسبب مشاجرة جمعت بينهما خلال عمليات الإحماء قبل اللقاء.

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بعدها نشر سيبايوس على حسابه الشخصي على (انستجرام) صورة تجمعه مع إدوارد في إشارة لنهاية الأزمة.

والآن بعدما تشاجرا وتصالحا، تألقا ليقودا أرسنال للفوز وتصدر مسابقة الدوري بـ 6 نقاط بالتساوي مع إيفرتون وقبل اكتمال الجولة الثانية.

أرتيتا وجد نفسه في ورطة مبكرة بعد تعرض تيرني لإصابة خلال عمليات الإحماء، ليشارك سياد كولاسيناك بدلا منه ويعتمد ميكيل على خطة 3-4-3.

ألكسندر لاكازيت افتتح التسجيل أولا بعد عرضية متقنة من بير أوباميانج في الدقيقة 25 رغم أفضلية نوعا ما لـ وست هام.

أفضلية وست هام ترجمها أنطونيو بهدف التعادل قبل لحظات من نهاية الشوط الأول بعد عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء.

وست هام ظهر بشكل أفضل من أرسنال وكاد أن يسجل الهدف الثاني في أكثر من مناسبة ورفضت العارضة رأسية أنطونيو، قبل أن ينجح البديل نيكيتاه في خطف الانتصار لأرسنال.

الإسباني ميكيل أرتيتا أكد تفوق أرسنال على دافيد مويس مدرب وست هام، فلم يحقق مويس أي انتصار على أرسنال على ملعب الأخير في أي بطولة. خسر 16 مرة وتعادل 4 خلال 20 مباراة.

وبقى وست هام بلا نقاط في الدوري حتى الآن.

في إنجلترا أرسنال
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