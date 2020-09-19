فيورنتينا يفتتح الموسم الإيطالي بفوز صعب على تورينو

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 21:08

كتب : FilGoal

جايتانو كاستروفيلي يحتفل بهدف فيورنتينا في تورينو

افتتح فيورنتينا الموسم الإيطالي بفوز أول على تورينو.

وفاز فيورنتينا على تورينو بهدف مقابل لا شيء على ملعب "أرتيميو فرانكي"، ضمن مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

بدأ فرانك ريبيري كأساسي في تشكيل فيورنتينا بجانب كريستيان كوامي، فيما فيدريكو كييزا على الجهة اليمنى.

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فيورنتينا كاد يسجل الأول في الدقيقة الـ44 برأسية من كريستيان كوامي، لكن سيريجو تصدى لها بشكل رائع وبردة فعل خارقة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة الـ78 سجل فيورنتينا هدف المباراة الوحيد. كييزا اخترق بشكل رائع على الجهة اليمنى، ثم أرسل عرضية، وأكملها جايتانو كاستروفيللي في الشباك الخالية مسجلا الهدف.

باقي دقائق المباراة مرت هادئة، لينتهي اللقاء بفوز فيرونتينا بهدف مقابل لا شيء.

الفوز أمن النقاط الثلاث الأولى لفيورنتينا، فيما يتأجل الفوز الأول لتورينو مؤقتا.

في إيطاليا فيورنتينا تورينو
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