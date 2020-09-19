رمضان صبحي يشارك في أول مران مع بيراميدز

شارك رمضان صبحي لاعب بيراميدز الجديد في أول مران له بقميص النادي اليوم السبت في الملعب الفرعي للدفاع الجوي.

وظهر رمضان صبحي لأول مرة بقميص بيراميدز في تدريبات اليوم، وذلك بعدما أعلن النادي تعاقده مع اللاعب لمدة 5 سنوات.

وبدأ رمضان صبحي لاعب هدرسفيلد والأهلي السابق تدريباته مع بيراميدز للحفاظ على لياقته البدنية والإعداد للمشاركة للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن ينطلق الموسم الجديد مع نهاية شهر نوفمبر المقبل.