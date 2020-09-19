خبر في الجول – مسحة للاعب وأخصائي تأهيل الإسماعيلي بعد إيجابية تحليلهما لـ كورونا

يخضع أحد لاعبي الإسماعيلي وأحد أخصائيي التأهيل في الفريق لمسحة طبية لفيروس كورونا للتأكد من سلامتهما.

وتأتي خطوة خضوع الفردين للمسحة الطبية التابعة لاتحاد الكرة بعد اكتشف أجسام مضادة في تحليل كل منهما قبيل مباراة إنبي.

وطبقا لنظام اللجنة الطبية لاتحاد كرة القدم في إجراء مسحة لأي فرد يكتشف تحليل الدم وجود أجسام مضادة في تحليله للتأكد من الإصابة، فقد تم إجراء مسحة لكل من اللاعب والأخصائي وستظهر النتيجة غدا.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة إنبي مساء الإثنين، ضمن مباريات الجولة الـ29 من الدوري المصري.