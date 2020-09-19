انتهت في إنجلترا - مانشستر يونايتد (1)-(3) خسارة أولى للشياطين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 84 الثااالث. زاها يسجل مجددا ويقتل المباراة.

ق. 80 جووول أول لمانشستر يونايتد عن طريق فان دي بيك.

ق. 72 جووول زاها يسجل ركلة الجزاء بنجاح هذه المرة ويسجل الثاني.

ق, تقنية الفيديو تقضي بإعادة ركلة الجزاء بسبب تقدم دي خيا.

ق. 71 دي خيا يتصدى لركلة الجزاء من جوردان أيو.

ق. 70 ركلة جزاء لكريستال بالاس بعد لمسة يد على فيكتور ليندلوف.

ق. 66 فان دي بيك يشارك بدلا من بول بوجبا.

ق. 65 التسلل يلغي الهدف الثاني لويلفريد زاها.

جرينوود يشارك بدلا من دانييل جيمس مع بداية الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 اختراق من جوردان أيو ثم تصويبة قوية ينقذها دي خيا بصعوبة إلى ركنية.

ق. 19 تصويبة من بوجبا ويتصدى لها الحارس.

ق. 6 جووول أووول. عرضية أرضية من شلوب يقابلها تاونسند بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

بداية المباراة