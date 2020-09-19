أنشيلوتي: رودريجيز يجعل كرة القدم سهلة.. لاعب مبهر

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 17:50

كتب : FilGoal

رودريجيز - إيفرتون - وست بروميتش

"هو لاعب مبهر".. هكذا وصف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق إيفرتون، نجم فريقه جيمس رودريجيز عقب تسجيله أولى أهدافه في الدوري الإنجليزي.

إيفرتون دك حصون وست بروميتش ألبيون بخماسية مقابل هدف في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

رودريجيز سجل لأول مرة بقميص إيفرتون، وساهم في تألق فريقه للمباراة الثانية على التوالي.

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وقال أنشيلوتي: "رودريجيز يجعل كرة القدم سهلة. لقد بدأ في الدوري بأداء مميز جدا وسعيد للغاية من أجله".

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة "هو لاعب مبهر ويشعر بالسعادة لتواجده معنا".

وأشار "أن تأتي لدوري جديد ومدينة جديدة ليس بالأمر السهل، ولكنه جعل كل الأمور سهلة بسبب إمكانياته. لاعب مبهر وأنا سعيد للغاية من أجله".

وعن الانتصار الكبير بخماسية، قال أنشيلوتي: "في الحقيقة، النتيجة لا تعبر عن كل ما حدث في أرض الملعب لأن وست بروميتش بدأ المباراة بشكل أفضل منا".

وأردف "ولكن رد فعلنا كان جيدا وعدنا في النتيجة. رأينا مزيد من الطموح ومن الحماس في بداية الموسم وتلك لحظة جيدة ولكن علينا الانتباه والتركيز لأن المباريات ليست سهلة على الإطلاق".

دك إيفرتون شباك ضيفه وست بروميتش ألبيون بخمسة أهداف مقابل هدفين في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

المباراة شهدت غياب المصري أحمد حجازي عن دفاع وست بروم بسبب الإصابة.

اللقاء الذي أقيم على ملعب جوديسون بارك شهد طرد كيران جيبس مدافع الضيوف كأول لاعب يُطرد في الموسم الجديد.

وسجل الإنجليزي الشاب كالفيرت لوين ثلاثة أهداف ليتصدر ترتيب الهدافين متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول بفارق هدف وحيد، في مباراة شهدت تألق من الكولومبي جيمس رودريجيز والبرازيلي ريتشارلسون.

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