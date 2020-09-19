بيليتش عن الطرد: أخبرت الحكم أن يقتلنا إذا أراد.. ولا نلوم إلا أنفسنا فقط

تحدث الكرواتي سلافن بيليتش المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون بغضب شديد عقب خسارة فريقه الكبيرة أمام إيفرتون بخماسية مقابل هدفين.

وقال بيليتش: "ارتكبنا العديد من الأخطاء لا يمكن أن نرتكبها في هذا المستوى".

وأضاف في تصريحاته مع بي بي سي عقب المباراة "أشعر بالإحباط بسبب أن الطريقة التكتيكية التي لعبنا بها في الشوط الأول وأغلقنا عليهم المساحات وضغطنا عليهم وفي النهاية الشوط انتهى 2-1 لهم إلى جانب النقص العددي لنا، وهذا أمر محبط للغاية".

وعن خروج كيران جيبس مطرودا قبل نهاية الشوط الأول، قال بيليتش: "جيبس لا يمكنه فعل ذلك، هو كبير في السن ويمتلك الخبرة الكافية ورد فعله كان بسبب أمر ما فعله رودريجيز ولكنه لم يكن ذكيا بشكل كافي لكي يسقط أرضا بسبب ما فعله رودريجيز".

وأشار "الحكم لم يكن أمامه أي خيار آخر، وهذا خطأنا".

وتطرق بيليتش للحديث عن طرده بين الشوطين بسبب اعتراضه على الحكم.

وسرد مدرب وست بروميتش ألبيون ماحدث قائلا: "المحلل في جهازنا الفني أخبرني بأن لقطة الهدف الأول لإيفرتون، هي في الأساس مخالفة لنا في البداية. الهدف من مخالفة واضحة".

وتابع "كمدرب يجب أن أكون في موقف للاستفسار من الحكم عما حدث، وما فعلته لم يكن وسط أحداث المباراة بل بين الشوطين".

وأكمل حديثه قائلا: "لم أقسم ولم أتخط حدودي، فقط كنت أسأل وهو لم يعط أي إجابة لي وأشهر بطاقته الحمراء في وجهي. أخبرته بأنه إذا أراد أن يقتلنا، فليفعل ذلك. هذا كل ما في الأمر".

واستمر"علينا فقط لوم أنفسنا. لا يمكننا ارتكاب مثل تلك الأخطاء في هذا المستوى. أظهرنا بعض الأمور الجيدة التي سنبني عليها في المباريات المقبلة، ولكن تلك الأمور ليست كافية".

دك إيفرتون شباك ضيفه وست بروميتش ألبيون بخمسة أهداف مقابل هدفين في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

المباراة شهدت غياب المصري أحمد حجازي عن دفاع وست بروم بسبب الإصابة.

اللقاء الذي أقيم على ملعب جوديسون بارك شهد طرد كيران جيبس مدافع الضيوف كأول لاعب يُطرد في الموسم الجديد.

وسجل الإنجليزي الشاب كالفيرت لوين ثلاثة أهداف ليتصدر ترتيب الهدافين متفوقا على محمد صلاح نجم ليفربول بفارق هدف وحيد، في مباراة شهدت تألق من الكولومبي جيمس رودريجيز والبرازيلي ريتشارلسون.