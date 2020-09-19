زيادة المصابين بكورونا في الهلال إلى 12 لاعبا

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في فريق الهلال السعودي إلى 12 لاعبا بعد إعلان إصابة الثنائي سالم الدوسري وسيباستيان جيوفينكو.

ويستكمل الهلال دفاعه عن اللقب في دوري أبطال آسيا الذي تستضيف قطر المواجهات المتبقية منه.

الهلال كان قد أعلن في وقت سابق عقب وصوله الدوحة إصابة 10 لاعبين بكورونا بالإضافة إلى سعود كريري مدير الكرة بالنادي.

واللاعبون المصابون هم محمد الواكد وسلمان الفرج ومحمد البريك وحمد العبدان وصالح الشهري وياسر الشهراني ونواف الغامدي وعبد الله الحافظ وعبد الله الجدعاني.

📃 أوضحت الفحوص التي أجراها ثنائي الأول لكرة القدم "سالم الدوسري" و"سيباستيان جيوفينكو" إصابتهما بفيروس "كورونا"، إلى جانب أخصائي العلاج الطبيعي "نيري"؛ ويخضع الثلاثي للعزل الصحي، والبروتوكولات الطبية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي. pic.twitter.com/0V15BRiS6s — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) September 19, 2020

وكان الوحدة الإماراتي قد انسحب من استكمال دور المجموعات بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

الهلال يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط والتي تضم باختاكور الأوزبكي وشباب أهلي دبي الإماراتي وشاهر خودرو الإيراني.