زيادة المصابين بكورونا في الهلال إلى 12 لاعبا

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 16:37

كتب : FilGoal

الهلال السعودي

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في فريق الهلال السعودي إلى 12 لاعبا بعد إعلان إصابة الثنائي سالم الدوسري وسيباستيان جيوفينكو.

ويستكمل الهلال دفاعه عن اللقب في دوري أبطال آسيا الذي تستضيف قطر المواجهات المتبقية منه.

الهلال كان قد أعلن في وقت سابق عقب وصوله الدوحة إصابة 10 لاعبين بكورونا بالإضافة إلى سعود كريري مدير الكرة بالنادي.

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واللاعبون المصابون هم محمد الواكد وسلمان الفرج ومحمد البريك وحمد العبدان وصالح الشهري وياسر الشهراني ونواف الغامدي وعبد الله الحافظ وعبد الله الجدعاني.

وكان الوحدة الإماراتي قد انسحب من استكمال دور المجموعات بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)

الهلال يتصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط والتي تضم باختاكور الأوزبكي وشباب أهلي دبي الإماراتي وشاهر خودرو الإيراني.

الهلال
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