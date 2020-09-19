إكرامي: الدوري الثامن في تاريخي.. كل التوفيق في المشوار الإفريقي

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 16:22

كتب : FilGoal

مران الأهلي 13 يوليو 2020

بارك شريف إكرامي حارس الأهلي السابق لجمهور النادي واللاعبين وريني فايلر المدير الفني للفريق، بمناسبة حسم الدوري.

وكتب إكرامي عبر تويتر: "الدوري الـ 42 والثامن في مشواري، مبروك لجمهور الأهلي الكبير وزملائي اللاعبين الرجال، وللمدرب الواعد ريني فايلر".

وأردف "كل التوفيق لكم في المشوار الإفريقي، لتحقيق الهدف الأكبر".

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ويعد إكرامي حاصلا على الدوري مع الأهلي، لكونه مقيد في قائمة الفريق.

أصبح إكرامي خارج حسابات الجهاز الفني للفريق بشكل نهائي حتى نهاية الموسم، حسبما أعلن الأهلي عبر موقعه الرسمي في وقت سابق.

صاحب الـ36 عاما من أبناء قطاع ناشئي الأهلي، ورحل عنه في 2005 إلى فينورد الهولندي كما لعب معارا لأنقرة جوتشو التركي.

إكرامي عاد إلى مصر في 2009 عبر بوابة الجونة، قبل أن يعود إلى بيته الأصلي بعدها بعام.

ومع الأهلي، حمل شريف إكرامي 7 ألقاب لحساب الدوري المصري، ولقب كأس مصر، و5 ألقاب سوبر محلي، بجانب لقبين لحساب دوري أبطال إفريقيا ولقب للكونفدرالية الإفريقية ولقبين للسوبر الإفريقي.

وحرس إكرامي مرمى الأهلي في 271 مباراة إجمالا، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب مصر.

الأهلي شريف إكرامي في الدوري
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