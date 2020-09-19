الدوري الـ 42 – طارق سليمان لـ في الجول: 5 لاعبين يحافظون على روح الأهلي.. وفايلر لم يفعل أفضل ممن سبقوه

يرى طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق أن الحفاظ على الأعمدة الأساسية للفريق مع تدعيمه بنجوم من الصف الأول يعني الحفاظ على لقب الدوري لموسم آخر.

ورفض تقييم موسم ريني فايلر المدير الفني للفريق.

وقال سليمان لـ FilGoal.com: "محمد الشناوي هو أهم لاعب في تشكيل ريني فايلر، صاحب الشخصية القوية الذي كان مؤثرا في الأوقات الصعبة، تدخلاته ساهمت في تأمين الفوز للأهلي في أوقات حساسة ومؤثرة، شخصيته القوية ساعدت على نجاح خطة فايلر كما ساهم في انتصارات الفريق بشكل كبير".

واختار المالي أليو ديانج كمفاجأة الموسم مواصلا "رغم أنه موسمه الأول إلا إنه قدم أداءً قويا ومميزا وأصبح لدينا لاعب وسط مدافع عصري متكامل لأول مرة منذ 10 سنوات".

وفسر "اللاعب قاطع جيد للكرات وصاحب مردود بدني ويجيد التصويب ويسجل الأهداف وفرض نفسه بقوة منذ أول مشاركة له أعتقد إنه سوف يؤمّن وسط الفريق لفترة طويلة".

وعن تقييمه لموسم فايلر حتى الآن من 1 لـ 10 أضاف "ليس بالأرقام ولكن، نعم الفريق قدم معه كرة جميلة وسريعة وحقق أرقاما طيبة، لكن الدوري ليس مقياس مدرب الأهلي، فايلر لم يفعل أفضل ممن سبقوه مع كامل الاحترام لما قدمه، بطولة إفريقيا هي المقياس خاصة إنه حظى بلاعبين مميزين".

وأوضح "لتقوم بتقييم مدير فني فعليك تقييمه في الظروف الصعبة واستغلال المتاح للخروج منها، الموسم الماضي لاسارتي حقق الدوري رغم وجود 15 لاعب مصاب في بداية الموسم وكذلك التأخر عن الزمالك بفارق 18 نقطة والحديث عن الصراع على الهبوط".

وواصل عن سر الفوز باللقب "الأهلي يملك ما يميزه عن غيره وهو الروح القتالية وكذلك وجود لاعبين مميزين نجحوا في الظهور بصورة طيبة لولا بعض الظروف والأزمات كان من الممكن الفوز على الزمالك والإنتاج وحسم الدوري مبكرا عن ذلك".

وأردف "المطلوب للحفاظ على الدوري؟ لابد من ضم صفقات قوية يحددها الجهاز الفني وكذلك نقطة مهمة وهي الحفاظ على روح النادي الأهلي التي تميزه في القتال على البطولات، ليس كلاما مرسلا ولكن هذه الروح تجعلنا نكسب حتى بدون أسماء قوية أو مستويات غير جيدة".

وتابع "من يحافظ على هذه الروح هم الخماسي: محمد الشناوي وعلي معلول وسعد سمير ووليد سليمان وعمرو السولية ومع الاستقرار والعزيمة سوف يحافظ على البطولات".

وأتم "الموسم الماضي تعاقد بيراميدز مع صفقات كبيرة وكذلك الزمالك، ولكن الأهلي فاز بمن حضر بسبب عقيدة المكسب".