ميرور: مانشستر يونايتد يسعى لضم أليكس تيليس

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 14:32

كتب : FilGoal

أليكس تيليس - بورتو

أشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إلى توصل مانشستر يونايتد لاتفاق مع البرازيلي أليكس تيليس ظهير أيسر بورتو البرتغالي.

ويسعى أولي جونار سولشاير المدير الفني للشياطين الحمر لتدعيم الجهة اليسرى رغم تواجد لوك شاو وبراندون ويليامز.

الصحيفة الإنجليزية قالت إذا سارت المفاوضات بين الناديين بشكل جيد سيكون البرازيلي ثاني صفقات الشياطين الحمر الصيفية بعد الهولندي فان دي بيك القادم من أياكس.

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وكان تشيلسي وباريس سان جيرمان ضمن أبرز الأندية المهتمة بضم الظهير الأيسر البرازيلي البالغ 27 عاما.

ويمتلك تيليس عقدا ممتدا مع بورتو حتى صيف 2021 المقبل، بعدما سجل 24 هدفا في 150 مباراة بقميص التنين البرتغالي.

تيليس بدأ مسيرته مع جوفينتدو البرازيلي ثم جريميو، وبدأ مشواره الأوروبي بقميص جالاتا سراي التركي في موسم 2013-14.

وقضى موسم 2015-16 مُعارا لإنتر ميلان الإيطالي وفي الموسم التالي انضم بشكل نهائي لبورتو مقابل 6.5 مليون يورو.

انضمام البرازيلي سيكون بعد فشل الشياطين الحمر في حسم صفقة الإسباني سيرخيو ريجيلون الذي سينضم خلال ساعات إلى توتنام قادما من ريال مدريد.

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