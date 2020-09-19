يوفنتوس يعلن إصابة أليكس ساندرو.. وعودة ديبالا

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 13:44

كتب : FilGoal

أليكس ساندرو - يوفنتوس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي إصابة أليكس ساندرو وغيابه عن افتتاحية الموسم لحامل اللقب.

يوفنتوس يستهل مشواره في الدوري الإيطالي بمواجهة سامبدوريا في أول لقاء لـ أندريا بيرلو في مسيرته التدريبية.

بيان يوفنتوس جاء بشأن إصابة البرازيلي كالآتي: "عانى ساندور من إصابة متوسطة في عضلة الفخذ الأيمن. في غضون 15 يوما سيخضع لفحص جديد".

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وعليه قد يغيب ساندرو عن الجوات الثلاثة الأولى من الدوري الإيطالي.

وفي التوقيت ذاته تلقى يوفنتوس أنباءً سعيدة بعودة الأرجنتيني باولو ديبالا للتدريبات، حيث تدرب منفردا اليوم السبت.

ولن يكون الأرجنتيني متاحا لقائمة مواجهة سامبدوريا.

وكان ديبالا قد تعرض للإصابة في مباراة سامبدوريا قبل 3 جولات على نهاية الموسم الماضي في الفخذ الأيسر وتجددت الإصابة في مواجهة أولمبيك ليون بدوري أبطال أوروبا.

ويعاني يوفنتوس أيضا من غياب فديريكو بيرنارديسكي وماتيس دي ليخت بسبب الإصابة أيضا عن افتتاحية الموسم.

يوفنتوس أليكس ساندرو في إيطاليا الدوري الإيطالي
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