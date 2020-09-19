سكاي: ميلان يفكر في مدافع سيلتك

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 12:10

كتب : FilGoal

كريستوف أيير - سيلتك الاسكتلندي

يفكر ميلان الإيطالي في فتح المفاوضات مع سيلتك الاسكتلندي لضم المدافع النرويجي كريستوفر أيير.

كريستوفر إير

النادي : سيلتك

ميلان

اللاعب البالغ 22 عاما وفقا للصحف الإيطالية والاسكتلندية يرغب ميلان ضمه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

المدافع الدولي يلعب لصفوف سيلتك منذ 2016، ولم يصل بعد أي عرض رسمي من ميلان لضم اللاعب.

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ووفقا لشبكة "سكاي إيطاليا" فأن ميلان يسعى لضم اللاعب معارا مع شراء تعاقده مقابل 15 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن ميلان قد يضع بندا يتوجب من خلاله ضم اللاعب بشكل نهائي حال خاض محدد من المباريات.

النرويجي الدولي اهتم أيضا بخدماته كل من ليفربول وساوثامبتون ووست بروميتش ألبيون.

تفكير ميلان في ضم أيير يأتي في ظل صعوبة ضم ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا في ظل مغالاة الفريق البنفسجي في طلباته المالية.

النرويجي الشاب خاض الموسم الجاري 7 مباريات مع سيلتك سجل هدفا وصنع آخر.

إجمالا خاض 136 مباراة مع بطل استكلندا سجل 6 أهداف وصنع 4 وتوج بـ 8 ألقاب.

ميلان سيلتك كريستوفر أيير
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