رسميا – جنوى يستعير لاعبا يوفنتوس وتشيلسي
السبت، 19 سبتمبر 2020 - 11:41
كتب : FilGoal
أعلن نادي جنوى الإيطالي تدعيم صفوف الفريق بضم دافيدي زاباكوستا من تشيلسي وماركو بياتسا من يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.
دافيدي زاباكوستا
النادي : جنوى
ماركو بيجاكا
النادي : يوفنتوس
زاباكوستا لعب الموسم الماضي مُعارا من تشيلسي إلى روما لكنه أصيب بالرباط الصليبي وخاض 8 مباريات فقط.
الظهير الدولي الإيطالي البالغ 28 عاما سبق له اللعب لـ تورينو وتشيلسي.
بينما عانى الجناح الكرواتي من إصابتي رباط صليبي في الموسمين الأخيرين.
❤️💙 Davide #Zappacosta e Marko #Pjaca sono due nuovi giocatori del Genoa.
📝 https://t.co/HfjRH7Q3Pl pic.twitter.com/5jpDcP5ZLq— Genoa CFC (@GenoaCFC) September 19, 2020
اللاعب البالغ 25 عاما قضى المواسم الثلاثة الأخيرة معارا إلى شالكه الألماني ثم فيورنتينا الإيطالي وأندرلخت البلجيكي.
بياتسا خاض 4 مباريات فقط بقميص البنفجسي البلجيكي عقب انتقاله معارا في يناير الماضي.
لاعب دينامو زغرب الكرواتي الذي كلف يوفنتوس 23 مليون يورو في 2016، انضم لصفوف جنوى بنظام الإعارة الجافة لنهاية الموسم فقط.
وضم جنوى الذي هرب من الهبوط في الجولة الأخيرة الموسم الماضي، كل من ميلان باديلي من لاتسيو ولينارت كريبوزا من أتالانتا وماتيا ديسترو في صفقة انتقال حر من بولونيا وفرانشيسكو كاساتا من ساسولو والمهاجم الشاب أندريا بينامونتي من إنتر مقابل 19 مليون يورو.