رسميا – جنوى يستعير لاعبا يوفنتوس وتشيلسي

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 11:41

كتب : FilGoal

ماركو بياتسا - دافيدي زاباكوستا - جنوى

أعلن نادي جنوى الإيطالي تدعيم صفوف الفريق بضم دافيدي زاباكوستا من تشيلسي وماركو بياتسا من يوفنتوس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

زاباكوستا لعب الموسم الماضي مُعارا من تشيلسي إلى روما لكنه أصيب بالرباط الصليبي وخاض 8 مباريات فقط.

الظهير الدولي الإيطالي البالغ 28 عاما سبق له اللعب لـ تورينو وتشيلسي.

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بينما عانى الجناح الكرواتي من إصابتي رباط صليبي في الموسمين الأخيرين.

اللاعب البالغ 25 عاما قضى المواسم الثلاثة الأخيرة معارا إلى شالكه الألماني ثم فيورنتينا الإيطالي وأندرلخت البلجيكي.

بياتسا خاض 4 مباريات فقط بقميص البنفجسي البلجيكي عقب انتقاله معارا في يناير الماضي.

لاعب دينامو زغرب الكرواتي الذي كلف يوفنتوس 23 مليون يورو في 2016، انضم لصفوف جنوى بنظام الإعارة الجافة لنهاية الموسم فقط.

وضم جنوى الذي هرب من الهبوط في الجولة الأخيرة الموسم الماضي، كل من ميلان باديلي من لاتسيو ولينارت كريبوزا من أتالانتا وماتيا ديسترو في صفقة انتقال حر من بولونيا وفرانشيسكو كاساتا من ساسولو والمهاجم الشاب أندريا بينامونتي من إنتر مقابل 19 مليون يورو.

جنوى دافيدي زاباكوستا ماركو بياتسا الدوري الإيطالي
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