الدوري الـ 42 - كمونة لـ في الجول: بادجي مفاجأة الموسم ومعلول الأهم.. وأمنح فايلر 7 من 10

يرى سمير كمونة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن أليو بادجي هو مفاجأة الموسم في القلعة الحمراء، وأن علي معلول هو أهم لاعب في تشكيل ريني فايلر.

وقال كمونة لـFilGoal.com: "علي معلول هو أهم لاعب في تشكيل فايلر، وأصبح العامل الأبرز في انتصارات الفريق وصاحب العقل والشخصية داخل الملعب، كذلك سجل وصنع الكثير من الأهداف ومنح الأهلي قوة كبيرة".

وأكمل "أما مفاجأة الموسم بالنسبة لي هو أليو بادجي الذي توقع الكثيرون أن يكون صفقة فاشلة خاصة أنه لم يكن الخيار الأول عند التعاقد معه".

وأضاف "لكنه أكد أنه مهاجم مميز ويملك قدرات كبيرة".

وتابع "ومن بعد بادجي يأتي عمرو السولية الذي تطور بشكل كبير تحت قيادة فايلر وأصبح يجيد الأدوار الهجومية والدفاعية وسجل الكثير من الأهداف ووصل لمرحلة النضج".

وعن تقييمه لفايلر قال: "أمنحه 7 من 10 لأن بطولة إفريقيا هي التي تحدد وصوله للعلامة الكاملة من عدمه".

وشرح "فايلر مدرب قدير ولكن بعد استئناف الدوري تراجع أداء الأهلي وبطولة إفريقيا هي المعيار لكنه بالتأكيد مدرب جيد ومنذ فترة لم نشاهد الأهلي بهذا التفوق ويحصد هذا الكم من النقاط حتى لا نهدر حق المدرب".

وتابع "للحفاظ على البطولات لابد من تعاقد الأهلي مع 4 لاعبين سوبر، وأكرر يجب أن تكون صفقات سوبر في الظهير الأيمن والمدافع وصانع الألعاب والمهاجم".

وأشار "كذلك لابد من عودة أحمد ياسر ريان وناصر ماهر وهو ما يساوي توفير ما يقرب من 80 مليون جنيه في ظل أسعار اللاعبين الحالية".

وأكمل "بالإضافة إلى الحفاظ على القوام الأساسي من اللاعبين المميزين، وأؤكد مرة أخرى على مسؤوليتي الشخصية يجب عودة ناصر ماهر وأحمد ياسر ريان".

وأتم تصريحاته "إذا أراد الأهلي ضم لاعب لابد أن يكون من الصف الأول وإذا كان محترفا يجب أن يكون أفضل لاعب متاح".