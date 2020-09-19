تغريدة - ماذا قالوا عن الدوري الـ 42.. رسائل أبو تريكة وجمعة ومتعب وتركي آل الشيخ

السبت، 19 سبتمبر 2020 - 01:01

كتب : FilGoal

تغريدة - الأهلي

توج الأهلي بشكل رسمي بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه، فماذا قال نجومه السابقين عن ذلك؟

الزمالك خسر أمام أسوان يوم الجمعة بهدف مقابل لا شيء، خسارة كتبت تتويج الأهلي بشكل رسمي.

الأهلي صاحب الـ 72 نقطة توج بالدوري الخامس على التوالي والـ 42 في تاريخه.

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ويستعرض FilGoal.com أبرز رسائل التهنئة لـ الأهلي.

الدوري الـ 42 في الدوري الأهلي
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