تغريدة - ماذا قالوا عن الدوري الـ 42.. رسائل أبو تريكة وجمعة ومتعب وتركي آل الشيخ

توج الأهلي بشكل رسمي بلقب الدوري رقم 42 في تاريخه، فماذا قال نجومه السابقين عن ذلك؟

الزمالك خسر أمام أسوان يوم الجمعة بهدف مقابل لا شيء، خسارة كتبت تتويج الأهلي بشكل رسمي.

الأهلي صاحب الـ 72 نقطة توج بالدوري الخامس على التوالي والـ 42 في تاريخه.

ويستعرض FilGoal.com أبرز رسائل التهنئة لـ الأهلي.

مبروك الدوري يا رجالة 🦅 pic.twitter.com/kco5z8gmP9 — Emad Meteb (@emadmeteb90plus) September 18, 2020

الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره الفوز بالدوري رقم ٤٢❤️🔴 — Trezeguet (@Trezeguet) September 18, 2020

👑🇪🇬 𝕶𝖎𝖓𝖌𝖘 𝖔𝖋 𝕰𝖌𝖞𝖕𝖙 🇪🇬👑 🦅 قبل 7⃣ جولات من ختام البطولة ✅ 🦅 للموسم 5⃣ على التوالي ✅ 🦅 للمرة 🔟+🔟+🔟+🔟+2⃣ في تاريخه ✅ 🎈🔴 #الأهلي بطل الدوري المصري موسم 2019-2020 🔴 🎈 👏ألف مبروك للشياطين الحمر ولجماهير القلعة الحمراء🎉🥳 #أبطال_الدوري ❤️ pic.twitter.com/RsebbiaWsn — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) September 18, 2020

مبروك الدوري يا اهلي.... هدفنا وفرحتنا الكبيره ان شاء الله في دوري الابطال ومازلت اهدافنا غيررررررر 💪🦅🦅🔴@AlAhly pic.twitter.com/ahoz6OyACQ — Wael Gomaa (@WaelGomaa) September 18, 2020

يعني ايه الدوري المصري ...الكل يعيش الوهم ...والاهلي ياخد الدوري. مبروك يا اهلي الدوري رقم ٤٢ — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) September 18, 2020

الف مبروك فوز النادي الأهلي ببطولته المفضلة للمرة رقم 42 في تاريخه 💪🎉🎉🧨 pic.twitter.com/b1nKrFsIq5 — Essam El-Hadary (@ElHadary) September 18, 2020