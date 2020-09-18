الدوري الـ 42 - أسامة عرابي لـ في الجول: معلول والشناوي الأهم.. وأمنح فايلر 8 من 10

يرى أسامة عرابي نجم الأهلي السابق أن الثنائي علي معلول ومحمد الشناوي هو الأهم في الفريق الأحمر خلال الموسم وكان سببا من أهم أسباب فوز القلعة الحمراء بلقب الدوري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.

FilGoal.com تواصل مع نجوم الأهلي السابقين لسؤالهم من هو أهم لاعب في طريقة ريني فايلر المدير الفني للفريق، وما هو تقييم المدير الفني السويسري في الدوري.

كذلك ما هي أسباب فوز الأهلي بالدوري للمرة الخامسة على التوالي، وماذا يفعل النادي الأحمر في الموسم المقبل للحفاظ على لقبه في ظل قوة الزمالك وبيراميدز وغيرها من الفرق.

وقال أسامة عرابي لـFilGoal.com: "محمد الشناوي وعلي معلول هما الأهم في تشكيل فايلر مع الأهلي هذا الموسم".

وأضاف "معلول والشناوي هما أكثر من شارك مع الأهلي في الدوري، الشناوي استطاع الحفاظ على نظافة شباكه في الكثير من المباريات وتصدى للعديد من الكرات الصعبة التي كادت تعطل الأهلي سواء بالتعادل أو بالخسارة".

وواصل "أما معلول من أكثر اللاعبين تميزا في الفريق، وكذلك أحد الهدافين واستطاع صناعة الكثير من الأهداف لزملائه".

وعن تقييم فايلر في الدوري قال: "أمنحه تقييم 7 أو 8 من 10 على مستوى الأهلي في بطولة الدوري".

وشرح ذلك قائلا: "الأهلي في الدور الأول قدم أداءً مميزا للغاية ولكن في الدور الثاني تراجع المستوى بعض الشيء لكن الفريق ظل في تحقيق الانتصارات".

وبسؤاله من هو اللاعب الذي كان بمثابة المفاجأة في الأهلي هذا الموسم رد قائلا: "لا يوجد لاعب في الفريق قدم أداء غير متوقع منه".

وأكمل "الأهلي فاز بالدوري للمرة الخامسة على التوالي بسبب توفير إدارة النادي لكل طلبات فريق الكرة من عناصر مميزة مثل محمد مجدي أفشة وقبله استعارة رمضان صبحي وغيرهما من اللاعبين".

وتابع "أمر آخر ساهم في تتويج الأهلي وهو تراجع حالة بيراميدز والزمالك في الدور الأول، ليس معنى ذلك أن الأهلي توج باللقب بسهولة ولكن هذا سقوط الفريقين في أكثر من مباراة سهل الأمور كثيرا".

ماذا يحتاج الأهلي للحفاظ على لقب الدوري في الموسم المقبل في ظل قوة الزمالك وبيراميدز؟

أتم أسامة عرابي تصريحاته قائلا: "الأهلي يحتاج لدعم في 4 مراكز خلال الموسم المقبل وهم المهاجم والجناح والظهير الأيمن في حال رحيل أحمد فتحي، وأيضا قلب الدفاع".