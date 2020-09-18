القيعي لـ في الجول: مبروك دوري مؤمن زكريا.. وعبد الحفيظ: لا وقت للاحتفالات الآن

حرص عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات والتسويق في النادي الأهلي على توجيه التهنئة لجمهور المارد الأحمر بعد التتويج بلقب الدوري المصري.

الأهلي توج رسميا بلقب الدوري الـ 42 في تاريخه والخامس على التوالي.

وقال القيعي: "مبروك لكل جماهير الأهلي التتويج بدوري مؤمن زكريا".

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "لاعبو الأهلي قرروا تسمية الدوري بـ دوري مؤمن زكريا كنوع من العرفان والتضامن من زميلهم".

وتابع "كالعادة يتوج الأهلي ببطولة تؤكد أنه يسير على الطريق الصحيح".

وأردف "لكن يجب طيء الصفحة المحلية سريعا والتركيز في دوري أبطال إفريقيا الآن".

وعلى الجانب ذاته رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي إبداء أي تصريحات خاصة بالاحتفال بلقب الدوري.

وأشار عبد الحفيظ في تصريحاته المقتضبة مع FilGoal.com إلى "لدينا مباراة يوم السبت أمام المقاصة. لا وقت للتصريحات أو الاحتفالات الآن".