مُسجل هدف أسوان: لا أعرف لماذا اعترض لاعبو الزمالك

الجمعة، 18 سبتمبر 2020 - 22:57

كتب : FilGoal

احتفال أسوان بالهدف أمام إنبي

لا يعرف إبراهيم جلال مُسجل هدف أسوان والذي تسبب في فوز فريقه على الزمالك سبب اعتراض لاعبو الأخير على الهدف.

وفاز أسوان على الزمالك اليوم الجمعة في استاد القاهرة بهدف دون رد في الجولة 28 من الدوري.

وقال إبراهيم جلال عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "لا أعرف لماذا اعترض لاعبو الزمالك، وضعت جسمي للحصول على الكرة، ورأيت جنش يترك المرمى لذا قررت التسديد مباشرة".

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وعن الفوز قال: "الفوز ضد الزمالك دليل على أن نتائجنا الفترة الأخيرة ليست صدفة بل نتاج عمل نقوم به".

وأضاف "الأداء الذي نقدمه نستحق بناء عليه أكثر من النجاة من الهبوط، نريد اللعب على تحقيق مركز جيد".

ورفع أسوان رصيده إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.

أسوان الزمالك في الدوري إبراهيم جلال
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