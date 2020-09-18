مُسجل هدف أسوان: لا أعرف لماذا اعترض لاعبو الزمالك

لا يعرف إبراهيم جلال مُسجل هدف أسوان والذي تسبب في فوز فريقه على الزمالك سبب اعتراض لاعبو الأخير على الهدف.

وفاز أسوان على الزمالك اليوم الجمعة في استاد القاهرة بهدف دون رد في الجولة 28 من الدوري.

وقال إبراهيم جلال عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة: "لا أعرف لماذا اعترض لاعبو الزمالك، وضعت جسمي للحصول على الكرة، ورأيت جنش يترك المرمى لذا قررت التسديد مباشرة".

وعن الفوز قال: "الفوز ضد الزمالك دليل على أن نتائجنا الفترة الأخيرة ليست صدفة بل نتاج عمل نقوم به".

وأضاف "الأداء الذي نقدمه نستحق بناء عليه أكثر من النجاة من الهبوط، نريد اللعب على تحقيق مركز جيد".

ورفع أسوان رصيده إلى 34 نقطة يحتل بهم المركز التاسع في جدول الترتيب.